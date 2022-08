Ucraina

Una squadra dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha visitato il 29 agosto l’impianto nucleare ucraino di Zaporižžja, ha dichiarato il capo dell’agenzia. La Russia e l’Ucraina continuano ad accusarsi a vicenda per i bombardamenti nelle vicinanze dell’impianto, alimentando i timori di un disastro atomico. La missione dell’Aiea è di valutare i danni, le condizioni in cui il personale lavora nell’impianto e “determinare la funzionalità dei sistemi di sicurezza e protezione”.

Libia

Il 28 agosto nella capitale Tripoli sono avvenuti gli scontri più violenti degli ultimi due anni tra gruppi armati appartenenti ai due leader politici rivali causando 32 morti e 159 feriti, ha dichiarato il ministero della sanità. I quartieri sono diventati campi di battaglia e i residenti si sono rifugiati nelle loro case.

Angola

Il 28 agosto si sono svolti i funerali di stato del defunto presidente José Eduardo dos Santos. La cerimonia è stata guidata dall’attuale presidente João Lourenço, nominato da Dos Santos come suo successore, eletto nel 2017 e probabile vincitore di un secondo mandato dopo le elezioni del 24 agosto. Dos Santos ha governato 38 anni attirandosi accuse di corruzione e nepotismo.

Pakistan

Centinaia di persone sono bloccate nella valle di Manoor, nella provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa, dopo che il 26 agosto un’alluvione ha colpito la regione, distruggendo almeno dieci ponti e decine di edifici. Il 27 agosto l’autorità nazionale per la gestione dei disastri del paese ha dichiarato che più di cento persone sono morte tra il 26 e il 28 agosto. Dalla metà di giugno sono morte mille persone a causa delle piogge monsoniche insolitamente intense.

Taiwan

La marina statunitense ha dichiarato che due sue navi da guerra hanno attraversato lo stretto di Taiwan il 28 agosto, il primo passaggio di navi americane da quando la Cina ha cominciato le esercitazioni militari su larga scala in risposta alla visita a Taiwan della presidente della camera Nancy Pelosi il 2 agosto. Il 28 agosto, in un comunicato, la Cina ha messo in guardia gli Stati Uniti dichiarando che risponderà a quelle che considera minacce alla propria sovranità.

Francia

L’Ocean Viking, la nave umanitaria di Sos Méditerranée che dal 24 agosto ha effettuato dieci operazioni di salvataggio in mare, è ancora in attesa dell’assegnazione di “un porto sicuro” per sbarcare le 466 persone soccorse. “Molti di loro sono stremati da un viaggio migratorio lungo e difficile, dalle sofferenze in Libia e dal trauma di una pericolosa traversata nel caldo torrido”, ha dichiarato l’ong.

Serbia

Il presidente Aleksandar Vučić ha annunciato il 27 agosto che l’EuroPride in programma a settembre nella capitale Belgrado non si svolgerà. L’evento annuale, che dura una settimana, è ospitato ogni anno da una capitale europea diversa. Gli organizzatori hanno denunciato la decisione e promesso di andare avanti comunque. Vučić si è giustificato dicendo che “non è il momento giusto per ospitare l’evento” a causa delle tensioni con il Kosovo, dei problemi economici e della preoccupazione che i manifestanti antigay possano disturbare i festeggiamenti.