Nei tre giorni del festival la biblioteca Casa Niccolini ospita gli incontri rivolti a bambine e bambini dai sette anni in su per parlare di fotografia, attualità, scienza, fumetti e giornalismo.

Il fumettista Alessandro Tota presenta il suo libro Caterina e i Capellosi, l’avventura di una bambina sovversiva come Pippi Calzelunghe e cocciuta come Mafalda, mentre Federico Taddia racconta l’incredibile vita dell’astrofisica Margherita Hack, tra galassie, attivismo e biciclette. La giornalista Francesca Mannocchi presenta a Ferrara il suo primo libro per ragazzi: un viaggio ai confini dell’Europa per conoscere le storie di chi vive nei paesi in guerra. La redazione di Internazionale Kids incontra lettrici e lettori in tre appuntamenti: la photo editor Mélissa Jollivet presenta i migliori reportage pubblicati sulla rivista; la caporedattrice Martina Recchiuti e il copy editor Pierfrancesco Romano raccontano come si scrive un articolo; la grafica Marta Russo e il giornalista Alberto Emiletti tengono un laboratorio per svelare i segreti per creare la copertina perfetta.

Il museo di Casa Romei apre le sue porte a bambine e bambini per mostrare le storie fantastiche dietro alle sue opere e il 2 ottobre la cooperativa Cidas propone un laboratorio di scrittura creativa per capire come usare le parole rispettando ogni diversità. Tutti gli incontri sono gratuiti e ci si può prenotare mezz’ora prima dell’inizio, nel luogo in cui si tiene l’evento.

Info internazionale.it/festival