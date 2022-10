Ucraina-Russia

Il 4 ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha rivendicato la “potente avanzata” dell’esercito nel sud del paese, con decine di località riconquistate nell’ultima settimana, e ha ringraziato gli Stati Uniti per il “continuo sostegno militare e finanziario”. Negli ultimi giorni le forze ucraine hanno fatto progressi soprattutto nella regione di Cherson.

Penisola coreana

Il 5 ottobre la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno lanciato quattro missili balistici a corto raggio contro obiettivi in mare, in risposta al lancio di un missile balistico a medio raggio nordcoreano. Il lancio di un altro missile sudcoreano è invece fallito. Il giorno precedente il missile nordcoreano aveva sorvolato il Giappone prima di cadere nell’oceano Pacifico.

Stati Uniti

Elon Musk, fondatore della Tesla e della SpaceX, ha cambiato nuovamente idea il 4 ottobre rinnovando la sua proposta di acquisto del social network Twitter al prezzo concordato ad aprile, cioè 44 miliardi di dollari. Musk aveva rinunciato all’acquisto a luglio contestando il numero eccessivo di account falsi, e Twitter aveva reagito facendogli causa. Il processo, previsto tra due settimane davanti a un tribunale del Delaware, potrebbe essere annullato.

Colombia

Il 4 ottobre il governo del nuovo presidente di sinistra Gustavo Petro e i ribelli dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno annunciato la ripresa a novembre dei negoziati di pace sospesi nel 2019. I colloqui si svolgeranno in Venezuela, a Cuba e in Norvegia, con i tre paesi che faranno da garanti. I negoziati erano stati sospesi dall’ex presidente Iván Duque dopo un attentato che aveva causato ventidue morti.

Ecuador

Almeno sedici detenuti sono morti il 3 ottobre negli scontri tra bande rivali scoppiati nella prigione di Latacunga, circa cento chilometri a sudest di Quito. Le violenze sono continuate anche il giorno dopo. Dall’inizio dell’anno più di quattrocento persone sono morte negli scontri tra detenuti nelle prigioni del paese.

Brasile

Il 4 ottobre un tribunale di São Bernardo do Campo, nello stato di São Paulo, ha condannato l’ex allenatore della squadra nazionale di ginnastica, Fernando de Carvalho Lopes, a 109 anni e otto mesi di prigione per lo stupro di quattro atlete, almeno una delle quali minorenne. Le violenze sono avvenute tra il 1999 e il 2016.

Nobel

Il 4 ottobre il premio Nobel per la fisica è stato assegnato al francese Alain Aspect, allo statunitense John Clauser e all’austriaco Anton Zeilinger per le loro ricerche sull’informazione quantistica. Gli esperimenti sul fenomeno noto come entanglement delle particelle hanno aperto la strada allo sviluppo dei computer quantistici e a nuove tecnologie dell’informazione.