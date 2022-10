Russia-Ucraina

Il 10 ottobre le truppe russe hanno bombardato almeno undici città ucraine, tra cui Kiev. Vladimir Putin l’ha definita una rappresaglia per l’attacco al ponte che collega la Russia alla Crimea. L’esercito russo ha lanciato più di ottanta missili da crociera e 24 droni, uccidendo almeno 19 persone e ferendone quasi altre cento. La Germania ha convocato per oggi un vertice dei leader del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che in un colloquio telefonico con il presidente statunitense Joe Biden, ha detto che la difesa aerea è la “priorità numero uno”. Cina e India, che non hanno condannato direttamente l’invasione, chiedono una de-escalation.

Migranti

I flussi migratori verso i paesi dell’Ocse hanno registrato un forte aumento nel 2021 (4,8 milioni di ingressi), dovuto soprattutto alla crescita del numero di persone che si spostano per cercare lavoro. Lo rivela un rapporto pubblicato dall’organizzazione il 10 ottobre. Nel 2020 il dato era arrivato ai minimi storici a causa della pandemia di covid-19.

Unione europea-Ucraina

Ylva Johansson, commissaria agli affari interni dell’Unione europea, ha annunciato che la protezione temporanea per i rifugiati ucraini sarà prorogata “almeno fino al 2024”. Attualmente 4,2 milioni di ucraini sono coperti da questo status, che prevede una serie di diritti su alloggio, mercato del lavoro, sistema scolastico e previdenza sociale.

Nobel

Il premio Nobel per l’economia 2022 è stato assegnato agli economisti statunitensi Ben Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig per le loro ricerche sul sistema bancario e finanziario che “hanno migliorato la comprensione di come dovrebbero essere gestite le crisi finanziarie”. Bernanke è stato presidente della Federal reserve, la banca centrale statunitense, tra il 2006 e il 2014.

Stati Uniti

A Los Angeles, in California, è cominciato un nuovo processo contro l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein. Secondo l’accusa, avrebbe aggredito e stuprato alcune donne in un hotel di Beverly Hills tra il 2004 e il 2014. Weinstein, che ha settant’anni e si dichiara innocente, sta attualmente scontando 23 anni di carcere a New York, dopo essere stato condannato per varie aggressioni sessuali, tra cui uno stupro.

Malaysia

Il primo ministro, Ismail Sabri Yaakob, il 10 ottobre ha chiesto e ottenuto le elezioni anticipate, nella speranza di ottenere un mandato più forte per il suo partito e di stabilizzare la situazione politica, particolarmente incerta negli ultimi quattro anni. L’economia nazionale sta pagando le conseguenze dell’aumento dei costi e del rallentamento globale.

Germania

Il Partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere tedesco Olaf Scholz ha vinto le elezioni regionali che si sono tenute il 9 ottobre nella Bassa Sassonia, nel nordovest della Germania. Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) ha ottenuto il 10,9 per cento con un aumento di 4,7 punti rispetto alle elezioni del 2017.

Colombia

Il 10 ottobre parlamento ha ratificato l’accordo di Escazu, il primo trattato ambientale dell’America Latina e dei Caraibi, promosso dall’agenzia regionale delle Nazioni Unite. L’accordo, promulgato nell’aprile 2021, ha introdotto delle disposizioni specifiche per proteggere gli attivisti ambientali, bersaglio di numerosi omicidi in Sudamerica. Secondo l’ong Global Witness la Colombia è il secondo paese più pericoloso al mondo per chi difende l’ambiente, con 33 uccisioni registrate nel 2021. Il Messico e il Brasile (entrambi firmatari del trattato) sono rispettivamente al primo e al terzo posto 54 e 26 omicidi di ambientalisti.