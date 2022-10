Ucraina-Russia

Il 13 ottobre il governo russo ha annunciato che organizzerà il trasferimento verso il suo territorio della popolazione della regione di Cherson, nel sud dell’Ucraina, minacciata dalla controffensiva dell’esercito ucraino. Il mese scorso Mosca ha annesso la regione in seguito a un referendum considerato illegale dalla comunità internazionale.

Stati Uniti

Il 13 ottobre la commissione parlamentare d’inchiesta sull’assalto al congresso del 6 gennaio 2021 ha convocato a testimoniare l’ex presidente Donald Trump. Il presidente della commissione Bennie Thompson ha affermato che Trump “è al centro degli eventi di quel giorno” e “dovrà rispondere delle sue azioni”.

Stati Uniti

Un tribunale di Fort Lauderdale, in Florida, ha condannato il 13 ottobre all’ergastolo Nikolas Cruz, autore nel 2018 della strage in un liceo di Parkland in cui morirono diciassette persone. La procura aveva chiesto la pena di morte, ma la giuria ha tenuto conto dell’infanzia difficile e dei problemi mentali di Cruz.

Corea del Nord

Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre il regime ha lanciato un nuovo missile balistico in mare. La notizia è stata data dall’agenzia ufficiale Kcna, che ha parlato di “risposta ad alcuni tiri d’artiglieria sudcoreani al confine tra i due paesi”. Inoltre, dieci aerei da combattimento nordcoreani hanno sorvolato una zona a venticinque chilometri dal confine.

Iraq

Il parlamento ha eletto il 13 ottobre, dopo un anno di stallo, un nuovo presidente della repubblica. I deputati hanno scelto un candidato di compromesso, Abdul Latif Rashid, un ex ministro curdo di 78 anni. Rashid ha poi incaricato Mohammed Shia al Sudani, sciita, di formare un governo. Lo stesso giorno nove razzi katiuscia si sono abbattuti sulla zona verde di Baghdad, ferendo dieci persone. L’attacco non è stato rivendicato.

Siria

Il 13 ottobre diciotto soldati sono morti e ventisette sono rimasti feriti in un attentato contro un autobus vicino a Sabbura, a ovest della capitale Damasco. L’attacco, che non è stato rivendicato, è stato attribuito a gruppi jihadisti.

Palestina

I partiti palestinesi rivali Al Fatah e Hamas hanno firmato il 13 ottobre ad Algeri un accordo di riconciliazione che apre la strada all’organizzazione delle elezioni presidenziali e legislative entro un anno. Le elezioni previste nel 2021, che sarebbero state le prime in quindici anni, erano state rinviate dal presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, leader di Al Fatah. Intanto, il 14 ottobre due palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano nel nord della Cisgiordania.

Turchia

Il 13 ottobre il parlamento ha approvato una legge che prevede pene fino a tre anni di prigione per la diffusione di “false informazioni”. L’opposizione ha espresso la sua preoccupazione denunciando una “legge censura”, che minaccia la libertà di stampa. La legge si applica sia ai mezzi d’informazione tradizionali sia ai social network.