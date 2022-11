Ogni settimana il notiziario video curato da Arte, la televisione franco-tedesca, racconta i problemi dei cittadini europei: Arte Europa Settegiorni è distribuito in collaborazione con i giornali El País, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Kathimerini e Telex. È sottotitolato in italiano.

In questo numero: ai mondiali di calcio del Qatar, in seguito alle minacce di sanzioni da parte della Fifa, le squadre rinunciano a indossare la fascia “OneLove” in segno di protesta contro le leggi del paese che discriminano gli omosessuali; intanto, in Francia si discute sull’abolizione della corrida e le opere d’arte di Banksy in Ucraina dividono l’opinione pubblica.