Ucraina

L’esercito ha annunciato il 30 dicembre di aver respinto nella notte un attacco di droni iraniani russi sul paese, compresa Kiev. Un totale di 16 droni sono stati sparati da sudest e da nord e “tutti” sono stati distrutti dalla difesa aerea.

Cina

Il governo spagnolo ha annunciato il 30 dicembre l’introduzione di controlli negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dalla Cina, per verificare che non siano portatori del covid-19. A questi viaggiatori verrà chiesta “la prova della loro negatività o un programma di vaccinazione completo”. Secondo Pechino le misure poste in atto da alcuni paesi sui cittadini provenienti dalla Cina sono “discriminatorie” e rappresentano “un’altra occasione per diffamare Pechino”. Il Global Times scrive che le misure imposte agli arrivi sono “infondate” e hanno l’obiettivo unico di “sabotare i tre anni di sforzi cinesi di controllo del covid-19 e attaccare il sistema del paese”.

Birmania

Aung San Suu Kyi è stata condannata il 30 dicembre ad altri sette anni di carcere. Un tribunale della capitale, Naypyidaw, riunito in via eccezionale nella prigione dove è stata tenuta in isolamento, ha ritenuto colpevole di corruzione la leader birmana, 77 anni, deposta dai militari all’inizio del 2021. Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, dovrà trascorrere un totale di 33 anni dietro le sbarre, al termine di un procedimento giudiziario durato 18 mesi e condannato dai suoi sostenitori come una persecuzione politica da parte della giunta militare.

Giornalisti

Dal 2003 al 2022, 1.668 giornalisti sono stati uccisi in tutto il mondo, una media di ottanta all’anno, secondo un rapporto pubblicato il 30 dicembre da Reporters sans frontières. Iraq e Siria guidano la classifica dei paesi più pericolosi per la professione. “Con un totale di 578 morti in vent’anni, questi due paesi rappresentano da soli più di un terzo dei reporter uccisi, davanti a Messico (125), Filippine (107), Pakistan (93), Afghanistan (81) e Somalia (78). Gli uomini sono più del 95 per cento delle morti”. Gli anni più “bui” sono stati il 2012 e il 2013, con “rispettivamente 144 e 142 giornalisti uccisi, in particolare a causa del conflitto in Siria”, specifica Rsf. Questi picchi di omicidi sono stati seguiti da “una graduale tregua, poi da cifre storicamente basse a partire dal 2019”, ha dichiarato l’organizzazione per la libertà di stampa. Ma il numero di morti ha ricominciato a salire nel 2022, con 58 giornalisti uccisi nel corso del loro lavoro, rispetto ai 51 dell’anno precedente, a causa della guerra in Ucraina.

Brasile

Il presidente Jair Bolsonaro ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale in onore di Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé. Il calciatore brasiliano è morto il 29 dicembre all’età di 82 anni.

Regno Unito

Vivienne Westwood è morta il 29 dicembre a Londra all’età di 81 anni. La pionieristica stilista britannica aveva avuto un ruolo fondamentale nel movimento punk e new wave degli anni settanta.