Stati Uniti

Il 3 gennaio si è insediato il nuovo congresso statunitense e per la prima volta da cent’anni la seduta inaugurale si è chiusa senza riuscire a eleggere il presidente della camera dei rappresentanti. I repubblicani hanno cercato per tre volte di far eleggere il loro candidato ufficiale Kevin McCarthy, ma non ci sono riusciti a causa del voto contrario di alcuni deputati dell’ala destra del partito.

Colombia

I ribelli dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno smentito il 3 gennaio di aver firmato un cessate il fuoco bilaterale con il governo. Il 1 gennaio il presidente di sinistra Gustavo Petro aveva annunciato la firma di un cessate il fuoco di sei mesi con i cinque principali gruppi armati e di narcotrafficanti del paese, tra cui l’Eln.

Ucraina-Russia

Il 4 gennaio il generale russo Sergej Sevriukov ha affermato che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 89 soldati russi sono morti in un bombardamento ucraino a Makiïvka, nella regione di Donetsk, occupata dall’esercito di Mosca. Il bilancio precedente era di 63 vittime. Sevriukov ha aggiunto che la strage è stata resa possibile dall’uso intenso dei telefoni cellulari da parte dei soldati russi, che ha permesso a Kiev di localizzare le truppe.

Birmania

Il 4 gennaio la giunta militare al potere ha annunciato la liberazione di più di settemila detenuti in occasione del settantacinquesimo anniversario dell’indipendenza del paese. Non è chiaro se l’amnistia riguarderà anche alcuni dei prigionieri politici arrestati dopo il colpo di stato del 1 febbraio 2021.

Burkina Faso

Il governo ha annunciato il 3 gennaio l’apertura di un’inchiesta sull’uccisione a colpi di arma da fuoco di ventotto persone a Nouna, capoluogo della provincia nordoccidentale di Kossi. Secondo fonti locali, la strage è stata compiuta nella notte tra il 30 e il 31 dicembre da una milizia composta da civili che sostiene di combattere contro i jihadisti a fianco dell’esercito.

Tanzania

Il 3 gennaio la presidente Samia Suluhu Hassan ha revocato un divieto di organizzare raduni politici che era stato imposto all’opposizione dal suo predecessore John Magufuli nel 2016. Freeman Mbowe, leader del partito Chadema, la principale formazione d’opposizione, ha accolto positivamente l’annuncio. Suluhu Hassan è diventata presidente dopo la morte improvvisa di Magufuli nel marzo 2021.