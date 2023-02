Turchia-Siria

Per tutta la notte sono continuate le ricerche delle persone sopravvissute sotto le macerie dei palazzi distrutti da due scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.5 che il 6 febbraio hanno colpito il sud della Turchia e il nord della Siria. Secondo un bilancio provvisorio sono morte quasi cinquemila persone e i feriti sono almeno 15mila. La città siriana di Aleppo già distrutta dalla guerra civile siriana è stata fortemente colpita dal terremoto. Il sud della Turchia è stato uno dei territori che ha ospitato più profughi durante la guerra civile siriana, una popolazione molto provata che ora affronterà nuovi problemi per la distruzione provocata dal sisma.

Ucraina

Il governatore ucraino della provincia di Luhansk sostiene che Mosca stia inviando rinforzi per un’offensiva che potrebbe cominciare dopo il 15 febbraio, in concomitanza con l’anniversario del primo anno di guerra. Lo aveva anticipato in una conferenza stampa anche il ministro della difesa ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, intanto, è stato invitatoa un vertice dei leader dell’Unione europea a Bruxelles.

Francia

Il 7 febbraio – una settimana dopo la mobilitazione di 2,8 milioni di persone – si svolgerà un nuovo sciopero generale annunciato da diversi settori contro la riforma delle pensioni. Dal 6 febbraio il contestato progetto di legge è in discussione all’assemblea nazionale: i deputati avranno quindici giorni di tempo per studiare e discutere la riforma.

Perù

Almeno quaranta persone sono morte a causa delle frane causate dal maltempo che ha colpito la regione meridionale di Arequipa. Circa duecento abitazioni prefabbricate sono state distrutte a Secocha, una delle principali città colpite. Il governatore regionale Rohel Sánchez ha annunciato che chiederà lo stato di emergenza per i danni riportati in sette province.

Argentina

A Dolores, nella provincia di Buenos Aires, il 6 febbraio si è chiuso il processo agli otto uomini accusati del pestaggio che ha portato alla morte deldiciottenne Fernando Báez Sosa, un caso seguito con attenzione dai mezzi d’informazione argentini negli ultimi tre anni. Cinque degli otto uomini finiti a processo, quasi tutti giocatori di rugby nella stessa squadra dilettantistica, sono stati condannati all’ergastolo, che in Argentina equivale a 35 anni di prigione. Altri tre sono stati condannati a 15 anni per il ruolo attivo ma non decisivo nel pestaggio.

Stati Uniti

Secondo una ricerca del Tech transparency project negli Stati Uniti le donne a basso reddito che cercano online luoghi dove poter interrompere la gravidanza hanno più probabilità di essere prese di mira da annunci di Google Ads che promuovono delle cliniche antiabortiste.

Hong Kong

Il secondo episodio della 34ª stagione dei Simpson, inedita in Italia, è stata censurata a Hong Kong per un riferimento “ai campi di lavoro forzato dove i bambini fabbricano smartphone”.