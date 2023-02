Turchia-Siria

Il bilancio del terremoto di magnitudo 7,8 sulla scala Richter che ha colpito il sudest della Turchia e il nord della Siria è salito l’8 febbraio a 9.500 vittime. Almeno 6.957 persone sono morte in Turchia e 2.547 in Siria. Il 7 febbraio hanno cominciato ad arrivare in Turchia le prime squadre di soccorso internazionali. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa cinque milioni di persone sono in uno stato di vulnerabilità a causa del sisma.

Repubblica Democratica del Congo

Il 7 febbraio almeno tre manifestanti sono rimasti uccisi negli scontri scoppiati durante un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite, scortato da soldati congolesi, a nord di Goma, capoluogo della provincia orientale del Nord Kivu. I manifestanti, che protestano contro l’incapacità della missione delle Nazioni Unite e di una forza regionale africana di contrastare i ribelli dell’M23, avevano bloccato la strada e dato fuoco a quattro camion.

Somalia

Il 7 febbraio le Nazioni Unite hanno chiesto un’inchiesta indipendente sui combattimenti scoppiati il giorno prima nella repubblica autoproclamata del Somaliland, che hanno causato venti morti e 119 feriti. Secondo fonti locali, le forze armate del Somaliland hanno attaccato la cittadina di Las Anod dopo che i leader di una milizia locale si erano espressi a favore dell’unità della Somalia.

Stati Uniti

Il presidente Joe Biden ha tenuto il 7 febbraio davanti al congresso il suo discorso annuale sullo stato dell’Unione, dedicato in buona parte ai temi economici. Biden si è detto ottimista sul futuro del paese e ha auspicato una crescita “in cui nessuno è lasciato indietro”, denunciando i profitti “scandalosi” delle aziende petrolifere e definendo “iniquo” il sistema fiscale. Il presidente ha poi ribadito che gli Stati Uniti devono fronteggiare la “minaccia esistenziale” posta dalla crisi climatica.

Francia

Il 7 febbraio più di 750mila persone hanno partecipato alle manifestazioni in tutto il paese contro un progetto di riforma del sistema pensionistico che prevede un aumento dell’età della pensione da 62 a 64 anni. Secondo la confederazione sindacale Cgt, i manifestanti sono stati quasi due milioni, in calo rispetto alle precedenti iniziative del 19 e del 31 gennaio. Anche le adesioni allo sciopero sono state inferiori. La prossima giornata d’azione è prevista l’11 febbraio.

Regno Unito

Un ex poliziotto di 48 anni, David Carrick, è stato condannato il 7 febbraio all’ergastolo per gli stupri e le aggressioni sessuali compiuti su almeno dodici donne tra il 2003 e il 2020. Carrick, che ha ammesso la sua responsabilità in 85 episodi di violenza, tra cui 24 stupri, aveva approfittato del proprio ruolo per intimorire le vittime ed evitare di essere denunciato.