Ucraina

I ministri della difesa della Nato si riuniscono il 14 e 15 febbraio a Bruxelles per discutere del coordinamento dell’assistenza militare internazionale all’Ucraina. Il segretario dell’alleanza atlantica Jens Stoltenberg ha spiegato che intende chiedere agli stati di aumentare le scorte di munizioni e armi. Stoltenberg ha sottolineato che l’offensiva russa prevista per la primavera in realtà è già in corso, mentre si stanno intensificando i combattimenti a Bakhmut.

Siria

Il presidente Bashar al Assad ha accettato di aprire due valichi di frontieraper consentire agli aiuti di entrare nel paese. La decisione di Assad è stata annunciata dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, dopo un incontro a porte chiuse del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Guterres ha affermato che i due valichi tra la Turchia e la Siria nordoccidentale, Bab al Salam e Al Ra’ee, saranno aperti “per un periodo iniziale di tre mesi”. Finora l’unico ingresso nella provincia di Idlib, controllata dai ribelli, era il valico di frontiera di Bab al Hawa.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno ammesso di non aver ancora identificato i tre oggetti che hanno abbattuto nei giorni scorsi, mentre sale la tensione con la Cina per le accuse reciproche di spionaggio. Il portavoce della Casa Bianca ha riconosciuto che le autorità americane non hanno “alcuna indicazione di extraterrestri o attività extraterrestri”.

Nuova Zelanda

Il 14 febbraio le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa del passaggio del ciclone Gabrielle: 38mila case sono già senza elettricità. Nella più grande città del paese, Auckland, sono stati trasferiti gli abitanti di cinquanta case che si trovano intorno a una torre alta 30 metri che rischiava di crollare. In città sono stati allestiti anche decine di centri di soccorso.

Portogallo

Una commissione indipendente che esamina gli abusi sessuali sui minori nella chiesa cattolica ha dichiarato di aver documentato casi che riguardano almeno 4.815 vittime. Istituita dalla conferenza episcopale portoghese per esaminare gli abusi negli ultimi decenni, la commissione ha aggiunto che questa è solo la punta dell’iceberg. In tutto, la commissione ha documentato 564 esperienze di persone che hanno affermato di essere state vittime di abusi da parte di sacerdoti o altri funzionari della chiesa a partire dal 1950.

Israele

Decine di migliaia di israeliani hanno protestato davanti al parlamento contro il progetto di riforma del sistema giudiziario che è in discussione in parlamento, voluto dal governo di Benjamin Netanyahu. Se approvata, la riforma limiterebbe il potere della corte suprema e darebbe al governo più potere sulle nomine giudiziarie. Per alcuni, la riforma minerà le basi della democrazia e del principio della separazione dei poteri.

Unione europea

Il New York Times ha fatto causa alla Commissione europea per non aver diffuso i contenuti dei messaggi scambiati tra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla durante i negoziati per le forniture di vaccini contro il coronavirus. Secondo il quotidiano statunitense il contenuto di quei messaggi avrebbe dovuto essere reso pubblico.