Spagna

Il 16 febbraio il congresso dei deputati ha approvato in via definitiva – con 191 voti a favore, 60 contrari e 91 astensioni – una legge che permette di cambiare genere a partire dai sedici anni con una semplice dichiarazione amministrativa. Finora per farlo bisognava essere maggiorenni, presentare un certificato medico che attestasse un’incongruenza di genere e dimostrare di aver seguito per due anni trattamenti ormonali. La nuova legge permette di cambiare genere anche a quattordici anni con il consenso dei tutori legali e a dodici con in più l’autorizzazione di un tribunale. La legge ha anche approvato la libertà di aborto sopra i 16 anni senza consenso dei genitori e il congedo mestruale.

Francia

Il 16 febbraio si è svolta in tutto il paese una quinta giornata di mobilitazione contro un progetto di riforma del sistema pensionistico che prevede un aumento dell’età della pensione da 62 a 64 anni. Come previsto, la partecipazione alle manifestazioni e agli scioperi è stata inferiore rispetto alle giornate precedenti, anche perché i sindacati hanno deciso di puntare tutto sulla data del 7 marzo, in cui l’obiettivo è “bloccare il paese”.

Stati Uniti

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha promesso il 16 febbraio “massima trasparenza” sulla questione del treno carico di prodotti chimici deragliato a East Palestine, nell’Ohio, due settimane fa. Lo stesso giorno Michael Regan, capo dell’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa), in visita a East Palestine, ha affermato che nessuna traccia di cloruro di vinile e di acido cloridrico è stata trovata nelle più di 480 case analizzate e che anche l’acqua corrente è “sicura”.

Panamá

Il 16 febbraio l’Istituto panamense di medicina legale ha affermato che ci vorrà del tempo per identificare le circa quaranta vittime dell’incidente, avvenuto il giorno prima, di un pullman che trasportava sessantasei migranti verso la Costa Rica. Le vittime, che puntavano a raggiungere gli Stati Uniti, provenivano dall’Ecuador, dal Venezuela, da Haiti e da Cuba.

Colombia

Il 16 febbraio il governo del presidente di sinistra Gustavo Petro ha presentato un progetto di legge che prevede pene ridotte per i narcotrafficanti che si costituiranno e collaboreranno con la giustizia nei prossimi due anni. Chi aderirà al programma avrà una riduzione di pena che può arrivare a otto anni e potrà conservare fino al 6 per cento dei beni ottenuti illegalmente. L’obiettivo è favorire la pacificazione del paese.

Antartide

Secondo un rapporto del National snow and ice data center statunitense (Nsidc), presentato il 16 febbraio, la quantità di ghiaccio marino che circonda l’Antartide ha toccato un minimo storico il 13 febbraio, nel corso dell’estate australe. La banchisa è ridotta a 1,91 milioni di chilometri quadrati, il dato più basso da quando sono cominciate le rilevazioni satellitari, nel 1978.