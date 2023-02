Israele-Palestina

L’esercito israeliano il 22 febbraio ha ucciso almeno undici palestinesi e ne ha feriti decine durante un raid a Nablus, nella Cisgiordania occupata, affermano funzionari sanitari palestinesi. Esplosioni e colpi di arma da fuoco sono stati sparati quando i militari di Tel Aviv sono entrati nella città vecchia di Nablus, scatenando scontri armati. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso tre miliziani ricercati, che si stavano nascondendo all’interno di una casa, ma la maggior parte dei morti sono civili, tra cui due uomini anziani.

Ucraina

Il fondatore del gruppo Wagner, la milizia di mercenari che combatte per Mosca in Ucraina, il 22 febbraio ha pubblicato una foto di decine di miliziani uccisi, scatenando una polemica tra i vertici dell’esercito russo. Evgenij Prigožin infatti ha attribuito la colpa ai vertici dell’esercito russo, che non avrebbero fornito abbastanza munizioni. Secondo Prigožin, il ministero della difesa sta cercando di distruggere il gruppo Wagner.

Cina-Russia

Il capo della diplomazia cinese Wang Yi il 22 febbraio ha incontrato a Mosca il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ricordando che Pechino vuole giocare un ruolo costruttivo nella risoluzione del conflitto in Ucraina. Putin ha detto che la collaborazione tra Mosca e Pechino ha fatto ulteriori passi in avanti.

Stati Uniti

Una potente bufera di neve il 22 febbraio ha colpito il paese, provocando continui black out e guasti alla rete elettrica. La tempesta che si è abbattuta su Dakota, Minnesota e Wisconsin ha costretto molte scuole e aziende a chiudere. Sono stati ritardati o cancellati cinquemila voli. L’allerta meteo coinvolge circa 75 milioni di persone in 29 stati, mentre in alcune zone meridionali degli Stati Uniti si prevedono temperature massime a livelli record.

Francia

Uno studente delle superiori il 22 febbraio ha accoltellato e ucciso un’insegnante in una scuola di Saint-Jean-de-Luz. Un portavoce del governo ha detto che l’assassino ha 16 anni ed è stato arrestato. Il quotidiano francese Sud-Ouest ha raccontato che l’aggressore è entrato in classe mentre l’insegnante stava tenendo una lezione di spagnolo e l’ha aggredita. La donna, cinquantenne, è morta per un arresto cardiaco dopo l’arrivo dell’ambulanza.

Bangladesh

L’unico giornale vicino al principale partito di opposizione il 19 febbraio ha smesso di essere pubblicato dopo che il governo ha emesso un ordine di sospensione. Attivisti e governi stranieri, inclusi gli Stati Uniti, hanno da tempo espresso preoccupazione per la piega autoritaria presa dal governo guidato dalla prima ministra Sheikh Hasina, che ha messo a tacere ogni forma di opposizione. Il Dainik Dinkal è stato una voce importante del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) per più di trent’anni.

Somaliland

Più di 60mila rifugiati sono fuggiti in Etiopia dopo l’escalation dei combattimenti nella città di Las Anod, nella regione di Sool, dove le tensioni tra la popolazione locale e le autorità del Somaliland stanno crescendo da settimane. Le Nazioni Unite hanno affermato che i rifugiati sono arrivati ​​in una zona dell’Etiopia gravemente colpita dalla siccità e che molte persone stanno dormendo all’aperto o si sono rifugiate nelle scuole e in altri edifici pubblici.