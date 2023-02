Ucraina-Russia

Il 23 febbraio, alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato – con 141 voti a favore, sette contrari (Russia, Bielorussia, Siria, Corea del Nord, Mali, Nicaragua ed Eritrea) e trentadue astensioni – una risoluzione che chiede il ritiro immediato delle truppe russe dal paese. Lo stesso giorno il governo cinese ha chiesto la ripresa del dialogo tra Mosca e Kiev e lanciato un monito contro l’uso di armi nucleari. Intanto, Washington ha annunciato nuovi aiuti militari all’Ucraina per due miliardi di dollari. Il 24 febbraio il gruppo paramilitare russo Wagner ha rivendicato la conquista della località di Berkhivka, a nord di Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk.

Unione europea-Cina

La Commissione europea ha vietato il 23 febbraio ai suoi dipendenti di usare l’app cinese Tik Tok sui telefoni di lavoro. L’obiettivo è “proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica”. L’azienda cinese ha reagito definendo la decisione “sbagliata e basata su pregiudizi”.

Francia

Il 23 febbraio tre associazioni per la difesa dell’ambiente – Les amis de la Terre, Oxfam France e Notre affaire à tous – hanno denunciato la banca Bnp Paribas per le sue responsabilità nella crisi climatica. La denuncia è legata ai finanziamenti concessi ad alcuni nuovi progetti di aziende petrolifere e del gas nel settore dei combustibili fossili.

Regno Unito

Il 23 febbraio la polizia nordirlandese ha arrestato tre uomini nell’ambito dell’inchiesta sul tentato omicidio di un poliziotto, avvenuto la sera del 22 febbraio a Omagh, in Irlanda del Nord. Un quarto uomo è stato arrestato il 24 febbraio. Il poliziotto, John Caldwell, è ricoverato in gravi condizioni. Secondo la polizia, l’attacco potrebbe essere opera dei repubblicani dissidenti del gruppo New Ira.

Stati Uniti

L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato il 23 febbraio a sedici anni di prigione da un tribunale di Los Angeles per aver stuprato un’attrice europea in un hotel di Beverly Hills nel 2013. Weinstein era già stato condannato nel 2020 a New York a ventitré anni di prigione per altri casi di stupro e violenza sessuale.

Nigeria

Il 25 febbraio i nigeriani andranno alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali, in cui sarà scelto il successore di Muhammadu Buhari, che non può candidarsi a un terzo mandato. I favoriti sono Bola Ahmed Tinu del partito al potere Apc, Atiku Abubakar del principale partito d’opposizione Pdp e Peter Obi del Partito laburista.

Somalia

Il 23 febbraio Ahmed Mohamed Hassan, direttore del principale ospedale di Las Anod, nella repubblica autoproclamata del Somaliland, ha affermato che nelle ultime due settimane 96 persone sono morte e 560 sono rimaste ferite negli scontri tra milizie fedeli alla Somalia e forze indipendentiste. Il Somaliland ha proclamato la sua indipendenza dalla Somalia nel 1991, ma non ha mai ottenuto il riconoscimento della comunità internazionale.

Cina

Secondo un nuovo bilancio fornito dalla tv di stato Cctv il 24 febbraio, il crollo di una collina di 180 metri su una miniera di carbone a cielo aperto nella regione autonoma della Mongolia Interna ha causato sei morti, sei feriti e 47 dispersi. Al momento non si conoscono le cause del crollo, che è avvenuto il 22 febbraio.