Israele-Palestina

Il 26 febbraio due fratelli israeliani di 22 e 20 anni, Hillel e Yagal Yaniv, sono rimasti uccisi in un attacco contro l’automobile su cui viaggiavano a Huwara, nel nord della Cisgiordania. Le vittime erano originarie del vicino insediamento israeliano di Har Brakha. Gruppi di coloni hanno reagito incendiando alcune case a Huwara. Le violenze si sono verificate mentre ad Aqaba, in Giordania, erano in corso dei colloqui tra israeliani e palestinesi per allentare le tensioni delle ultime settimane.

Nigeria

È in corso in tutto il paese lo spoglio dei voti per le elezioni presidenziali e legislative del 25 febbraio. Finora i risultati sono stati annunciati solo nello stato di Ekiti, nel sudovest del paese, dov’è in testa Bola Tinubu del partito al potere Apc. Oltre a Tinubu, i principali candidati sono Atiku Abubakar della formazione d’opposizione Pdp e Peter Obi del Partito laburista.

Messico

Il 26 febbraio una folla enorme (500mila persone secondo gli organizzatori e 90mila secondo le autorità) ha partecipato a una manifestazione di protesta a Città del Messico contro una riforma che secondo l’opposizione minaccia l’Istituto nazionale elettorale (Ine), incaricato di organizzare le elezioni presidenziali del 2024, e mette a rischio la democrazia stessa. La riforma, promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador, riduce i finanziamenti e il personale dell’Ine. Secondo il capo dello stato, l’istituto costa troppo e in passato ha coperto delle frodi.

Papua Nuova Guinea

Il premier James Marape ha annunciato il 26 febbraio laliberazione di un archeologo neozelandese, Bryce Barker, e di due colleghi locali che erano stati rapiti da un gruppo armato in una zona montuosa del paese il 19 febbraio. Una quarta persona era stata liberata il 23 febbraio. Marapi ha affermato che il riscatto chiesto dai rapitori, circa un milione di dollari, non è stato pagato.

Regno Unito-Unione europea

Il 27 febbraio si terrà vicino a Londra, nel Regno Unito, un vertice tra il primo ministro britannico Rishi Sunak e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per un’intesa finale su una riforma del protocollo nordirlandese, che ha creato forti tensioni dopo la Brexit. Il protocollo, firmato nel gennaio 2020, prevede controlli doganali sulle merci in arrivo in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito per evitare il ritorno di una frontiera fisica con l’Irlanda, che fa parte dell’Unione europea.

Italia-Unione europea

Almeno 59 migranti, tra cui dodici bambini, sono morti il 26 febbraio nel naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano al largo di Steccato di Cutro, sulla costa meridionale della Calabria. I migranti provenivamo da Afghanistan, Pakistan, Somalia e Iran. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reagito lanciando un appello per una riforma del diritto d’asilo nell’Unione europea.