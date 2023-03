Ucraina

Dopo un incontro con lo stato maggiore delle forze armate, il 6 marzo il presidente Volodymyr Zelenskyj ha detto che la difesa di Bakhmut, la città epicentro del conflitto nell’est del paese, proseguirà e che saranno inviati i rinforzi. Per il segretario della difesa statunitense, Lloyd Austin, l’eventuale caduta di Bakhmut non cambierebbe le sorti della guerra, ma al momento nessuno può dire quale sarà l’impatto della battaglia. La battaglia è una delle più lunghe e più cruente dall’inizio del conflitto, un anno fa, e da un mese le truppe russe cercano di circondare la città.

Francia

I l 7 marzo sono previsti in tutto il paese una serie di scioperi che potrebbero andare avanti per più di un giorno contro il progetto di riforma delle pensioni. Il piano del governo prevede l’aumento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni.

Siria

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo c’è stato un attacco missilistico contro l’aeroporto internazionale di Aleppo: il raid ha provocato danni alle piste e ora l’aeroporto è temporaneamente fuori servizio. Per il momento non ci sono notizie di morti o feriti. Il governo siriano accusa Israele di avere compiuto l’attacco.

Messico

Nello stato di Veracruz, lungo un percorso usato per portare i migranti al confine con gli Stati Uniti, sono state ritrovate 343 persone chiuse in un tir abbandonato. Tra loro ci sono anche 103 minori non accompagnati. Provenivano da Guatemala, Honduras, El Salvador ed Ecuador e sono tutte in buone condizioni di salute.

Turchia

Kemal Kılıçdaroğlu, leader del Partito popolare repubblicano, di centrosinistra, è stato scelto dalle opposizioni come unico candidato per affrontare il presidente Recep Tayyip Erdoğan alle presidenziali e legislative di maggio. Secondo i sondaggi le elezioni potrebbero essere contese, dopo due decenni di governo autoritario di Erdoğan. La crisi economica e i ritardi nella distribuzione degli aiuti dopo il terremoto potrebbero avere un impatto sul voto.

Indonesia

Piogge torrenziali hanno causato il 6 marzo una frana nelle isole Natuna. La frana ha colpito diverse abitazioni, uccidendo almeno quindici persone: altre cinquanta risultano disperse. L’isola di Serasan, dove è avvenuta la frana, si trova a circa ottanta chilometri dalle coste indonesiane dell’isola del Borneo.

Filippine

Decine di persone si sono ammalate nei villaggi costieri delle Filippine dopo una grave fuoriuscita di petrolio da una petroliera, affondata il 28 febbraio al largo delle coste della provincia orientale di Mindoro. La MT Princess Empress trasportava 800mila litri di combustibile industriale. Il petrolio ha raggiunto le coste di diversi villaggi di pescatori e le spiagge si sono ricoperte di fanghi neri. Numerosi residenti hanno riferito di aver avuto crampi, vomito e vertigini.