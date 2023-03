Georgia

Il governo ha ritirato un controverso disegno di legge che secondo alcuni avrebbe colpito la libertà di stampa e le libertà civili: il progetto prevedeva la registrazione presso il ministero della giustizia come “agenti di influenza straniera” dei mezzi d’informazione e le ong che ricevono più del 20 per cento dei finanziamenti dall’estero. Migliaia di manifestanti erano scesi in strada a Tbilisi l’8 marzo per protestare contro la proposta. La polizia ha usato cannoni ad acqua e spray al peperoncino per disperderli e almeno 66 persone sono state arrestate, compreso un leader dell’opposizione che sarebbe stato picchiato.

Ucraina

Il 9 marzo nuovi pesanti bombardamenti hanno colpito tutto il paese. La centrale nucleare di Zaporižžja, occupata dall’esercito russo, è stata tagliata fuori dalla rete elettrica ucraina e attualmente è alimentata con dei generatori.

Stati Uniti

Il 9 marzo il presidente Joe Biden presenta la sua proposta di bilancio per il 2024 che prevede un taglio del deficit di quasi tremila miliardi in dieci anni. Biden vuole estendere l’assistenza sanitaria Medicare per 25 anni, finanziandola anche con l’incremento dell’aliquota fiscale dal 3,8 per cento al 5 per i redditi superiori a 400mila dollari.

Israele-Palestina

L’esercito israeliano ha ucciso il 9 marzo tre palestinesi in un raid a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata. Un’altra persona è rimasta ferita ed è morta successivamente in ospedale, a meno di 48 ore da un altro raid in cui erano state uccise sei persone. Israele ha dichiarato di avere compiuto le incursioni alla ricerca dei responsabili di attacchi contro l’esercito.

Finlandia-Svezia

Il 9 marzo riprendono a Bruxelles i negoziati tra Turchia, Finlandia e Svezia per l’ingresso dei due stati nella Nato. Turchia e Ungheria sono gli ultimi paesi a non aver ancora ratificato il processo di allargamento dell’alleanza atlantica.

Cile

Due persone sono morte in una sparatoria nel principale aeroporto del Cile, l’Arturo Merino Benítez di Santiago, l’8 marzo. Lo scontro a fuoco è avvenuto quando dieci rapinatori hanno fatto irruzione nell’aeroporto con tre veicoli, dopo aver bloccato una guardia, per assaltare un aereo proveniente da Miami con un carico di 32,5 milioni di dollari destinati a varie banche del paese. Il filmato della sparatoria è stato condiviso sui social media.

Bangladesh

A Dacca, l’8 marzo, c’è stata una grossa esplosione all’interno di un edificio di sette piani in un’area molto trafficata: sono morte almeno 19 persone e almeno cinquanta sono rimaste ferite. La polizia ha detto che la causa dell’esplosione al momento non è nota, ma che potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Al momento 22 persone sono state portate in ospedale.