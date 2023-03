Stati Uniti-Europa

In un intervento per tranquillizzare i mercati e gli investitori dopo i fallimenti della Silicon Valley Bank e della Signature Bank, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che “il sistema bancario americano è sicuro” e ha chiesto al congresso di introdurre norme bancarie più rigide. Intanto le borse europee hanno chiuso in pesante calo il 13 marzo, al termine della peggiore seduta dell’anno, e si teme una nuova crisi finanziaria.

Cina

Il 13 marzo l’assemblea nazionale del popolo ha rieletto all’unanimità Xi Jinping alla presidenza. È la prima volta che a un presidente viene conferito un terzo mandato. Chiudendo i lavori annuali dell’assemblea, Xi ha detto di voler trasformare le forze armate in una “grande muraglia d’acciaio” per salvaguardare la sovranità nazionale e ha ribadito l’intenzione di procedere alla “riunificazione” di Taiwan alla Cina. Xi sarà a Mosca la prossima settimana per un incontro con Vladimir Putin. Secondo il Wall Street Journal dopo la visita, per la prima volta dall’inizio della guerra, Xi potrebbe avere un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj.

Paesi Bassi

Il procuratore della Corte penale internazionale dell’Aja, Karim Khan, aprirà formalmente due procedimenti per crimini di guerra ed emetterà mandati di arresto per alcuni militari russi ritenuti responsabili del rapimento di bambini ucraini e dell’attacco alle infrastrutture civili in Ucraina. È improbabile, tuttavia, che i procedimenti portino a un processo perché è difficile che la Russia, che non ha aderito alla Corte penale internazionale, consegni i militari nelle mani del tribunale, che a sua volta non processerà gli imputati in contumacia.

Africa del sud

Tra l’11 e il 13 marzo il ciclone Freddy ha ucciso almeno cento persone in Malawi e in Mozambico, colpendo questi paesi per la seconda volta in un mese. Freddy è uno dei cicloni più potenti registrati nell’emisfero australe e sta durando più del previsto, secondo l’organizzazione meteorologica mondiale.

Ambiente

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato un importante progetto di trivellazione di petrolio e gas in Alaska . L’azienda dietro il progetto, la ConocoPhillips, afferma che creerà investimenti locali e migliaia di posti di lavoro. Ma la proposta da otto miliardi di dollari ha suscitato critiche e proteste delle associazioni ambientaliste, che accusano il progetto di causare danni all’ambiente e alla fauna.

Tunisia

I giornalisti indipendenti e i corrispondenti stranieri non potranno assistere alla prima sessione del nuovo parlamento, i cui poteri sono stati quasi annullati dal presidente Kais Saied. È la prima volta che s’impedisce ai giornalisti di entrare nell’edificio del parlamento dopo la rivoluzione che ha portato alla caduta del presidente Zine el Abidine Ben Ali nel 2011.