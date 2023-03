Svizzera

Il 19 marzo la banca svizzera Ubs ha accettato di acquistare per tre miliardi di franchi svizzeri (3,04 miliardi di euro) la rivale Credit Suisse, travolta da alcuni scandali. In base all’accordo con la banca centrale elvetica, Ubs otterrà fino a cento miliardi di liquidità per fronteggiare eventuali perdite. L’obiettivo è disinnescare una possibile crisi bancaria che potrebbe contagiare altri paesi.

Montenegro

Il capo dello stato uscente Milo Đukanović sfiderà Jakov Milatović, un giovane economista filoeuropeo, nel ballottaggio delle elezioni presidenziali che si terrà il 2 aprile. Secondo gli exit poll, nel primo turno del 19 marzo Đukanović ha ottenuto il 35 per cento dei voti, contro il 29 per cento di Milatović. L’11 giugno sono invece previste le elezioni legislative anticipate, dopo che nell’agosto scorso era stato sfiduciato il governo guidato da Dritan Abazović.

Russia-Cina

Il 20 marzo il presidente cinese Xi Jinping arriverà a Mosca per una visita di stato di tre giorni, il cui obiettivo è rafforzare i legami tra i due paesi. Poche ore prima dell’arrivo, un portavoce della diplomazia di Pechino, Wang Wenbin, ha invitato la Corte penale internazionale a evitare una politica di “due pesi e due misure”, riferendosi all’emissione di un mandato d’arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Vladimir Putin.

Thailandia

Il primo ministro Prayut Chan-O-Cha ha sciolto il 20 marzo l’assemblea nazionale in vista delle elezioni legislative, che secondo la stampa locale si svolgeranno il 7 o il 14 maggio. Sarà il secondo scrutinio dopo il colpo di stato del 2014.

Australia-Afghanistan

Il 20 marzo un ex soldato australiano, Oliver Schulz, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta sui crimini commessi dall’esercito in Afghanistan tra il 2005 e il 2016. Schulz, 41 anni, è accusato di aver ucciso un uomo nella provincia centrale di Oruzgan nel 2012. In caso di condanna per crimini di guerra rischia l’ergastolo.

Repubblica Centrafricana-Cina

Nove cinesi sono rimasti uccisi il 19 marzo in un attacco condotto da alcuni uomini armati nella regione di Bambari, nel centro del paese. Le vittime dell’attacco, che non è stato rivendicato, sono lavoratori di una miniera gestita dall’azienda Gold Coast Group. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità locali di “punire severamente” i responsabili.

Repubblica Democratica del Congo

Il 19 marzo il gruppo Stato islamico ha rivendicato un attacco condotto il giorno prima nel territorio di Lubero, nella provincia orientale del Nord Kivu, che ha causato almeno nove vittime. L’attacco è opera dei ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf), affiliate allo Stato islamico. Il 18 marzo un altro gruppo armato, la milizia Codeco, ha invece attaccato cinque villaggi nella provincia nordorientale dell’Ituri, uccidendo almeno quindici civili.