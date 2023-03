Francia

Il governo ha superato di misura il voto di sfiducia presentato dai parlamentari dell’opposizione in seguito all’approvazione della riforma che prevede di innalzare l’età della pensione da 62 a 64 anni. Anche una seconda mozione di sfiducia, presentata dal partito di estrema destra di Marine Le Pen, Rassemblement national, non è stata approvata. Le proteste sono continuate in tutta la Francia. A Parigi, il 20 marzo sono state arrestate 101 persone in seguito a violenti scontri con la polizia. Il presidente Emmanuel Macron parlerà il 21 marzo alle 13.

Russia-Ucraina

Prosegue la visita di tre giorni in Russia del presidente cinese Xi Jinping, arrivato il 20 marzo. Al centro degli incontri c’è il già anticipato piano in dodici punti per “risolvere la crisi in Ucraina”, ma per l’occasione Mosca e Pechino hanno ribadito la loro alleanza. A Bruxelles, invece, i ministri degli esteri e della difesa dell’Unione europea hanno approvato il 20 marzo il piano europeo per il rifornimento di munizioni all’Ucraina: un milione di proiettili calibro 155 millimetri per una spesa di due miliardi di euro. Intanto il primo ministro giapponese Fumio Kishida è in visita Kiev il 21 marzo per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj.

Stati Uniti

C’è allerta nel paese per le proteste che potrebbero scoppiare se l’ex presidente Donald Trump dovesse essere arrestato il 21 marzo con l’accusa di aver pagato con 130mila dollari il silenzio dell’attrice e regista di film porno Stormy Daniels riguardo alla loro relazione. Trump ha già chiamato a raccolta i suoi sostenitori perché organizzino proteste di massa che potrebbero sfociare in disordini come l’attacco al congresso del 6 gennaio 2021.

Hong Kong

Albert Ho, uno dei più importanti attivisti per i diritti umani della regione amministrativa speciale cinese, è stato arrestato il 21 marzo. È accusato di aver interferito con i testimoni del suo processo mentre era in libertà su cauzione da agosto, dopo aver passato un anno in prigione. L’attivista è sotto processo e rischia dieci anni di carcere per “incitamento alla sovversione”, secondo la legge sulla sicurezza nazionale che vieta le proteste, imposta da Pechino nel 2020.

Sri Lanka

Il Fondo monetario internazionale ha approvato un prestito da quasi tre miliardi di dollari (circa 2,8 miliardi di euro). Il paese dall’inizio del 2022 attraversa una pesante crisi economica – la più grave dopo l’indipendenza dal Regno Unito nel 1948 – che ha scatenato forti proteste e costretto il governo a dimettersi.

Sahel

È stato liberato il 20 marzo in Niger il giornalista francese Olivier Dubois, 48 anni, sequestrato quasi due anni fa in Mali da un gruppo terroristico affiliato ad Al Qaeda. Il 21 marzo arriverà in Francia. Collaboratore di Libération e di Jeune Afrique, Dubois era l’ultimo ostaggio francese nelle mani dei terroristi. Lo stesso giorno è stato liberato anche un operatore umanitario statunitense, Jeffery Woodke, sequestrato in Niger nel 2016.

Ecuador-Perù

Sono almeno quindici i morti in un terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito l’Ecuador e il nord del Perù il 20 marzo. L’epicentro del sisma è a ottanta chilometri da Guayaquil, seconda città dell’Ecuador e un’area metropolitana di tre milioni di abitanti.