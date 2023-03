Unione europea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è intervenuto in collegamento al Consiglio europeo in corso a Bruxelles tra i leader dell’Unione, chiedendo di non rallentare su aiuti militari a Kiev e sanzioni a Mosca e annunciando di voler organizzare un vertice per un piano di pace. All’ordine del giorno del consiglio c’è anche il tema dell’immigrazione.

Francia

Secondo il ministero dell’interno, più di un milione di persone (almeno tre secondo i sindacati) è sceso in piazza il 23 marzo in tutto il paese: 441 poliziotti sono stati feriti e sono 457 le persone arrestate. A Bordeaux è scoppiato un incendio davanti al palazzo del municipio. Le manifestazioni sono state scatenate dalla riforma che ha innalzato di due anni l’età pensionabile, ovvero fino a 64 anni. La direzione generale dell’aviazione civile ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare decine di voli a causa dello sciopero dei controllori di volo. I sindacati hanno indetto ulteriori proteste per il 28 marzo, durante la visita di stato di re Carlo.

Siria

L’aviazione militare statunitense il 23 marzo ha effettuato una serie di raid aerei nella Siria orientale, colpendo un deposito di armi in mano a fazioni filoiraniane, in cui sarebbero morti undici miliziani. Gli attacchi sarebbero la risposta a un attacco di droni contro una base militare gestita da forze armate internazionali nel nordest del paese. L’ha annunciato il Pentagono, specificando che secondo i servizi di intelligence, i droni erano di fabbricazione iraniana. Nell’attacco era morto un soldato statunitense.

Cina-Stati Uniti

Il ministero della difesa cinese ha dichiarato il 24 marzo di aver dovuto ancora una volta monitorare e allontanare il cacciatorpediniere della marina statunitense Milius che era entrato nelle sue acque territoriali nel mar Cinese meridionale. Il lanciamissili sarebbe entrato per la seconda volta in una settimana nelle acque contese tra Cina e Taiwan. Il passaggio navale sarebbe avvenuto senza fornire alcun preavviso.

Corea del Nord

Con centinaia di interviste a sopravvissuti, testimoni e autori di abusi che sono fuggiti dal paese, oltre a documenti ufficiali, immagini satellitari, analisi dei modelli digitali di strutture penitenziarie, l’ong Korea Future ha ricostruito quello che è presentato come il quadro più dettagliato a disposizione attualmente sul sistema penale nordcoreano. Emergono esecuzioni extragiudiziali, stupri, aborti forzati, detenzioni senza processo, torture, razioni da fame.

Cuba

Si conclude il 24 marzo la campagna elettorale in vista del voto per rinnovare l’assemblea nazionale, il 26 marzo. L’esito del voto non è in ballo: i 470 candidati sottoposti alla ratifica degli elettori sono quasi tutti del Partito comunista cubano. Ma l’inedita campagna elettorale mostra le preoccupazioni del governo: durante la forte ondata migratoria del 2022 più di 300mila cubani hanno lasciato il paese per andare negli Stati Uniti e durante le ultime elezioni l’astensione è stata crescente. Per diverse settimane, i candidati hanno girato le loro circoscrizioni per ascoltare le richieste degli elettori in incontri pubblici ampiamente trasmessi dalla tv di stato.

Montenegro-Corea del Sud

La Corea del Sud chiederà l’estradizione di Do Kwon, il fondatore della criptovaluta Terra arrestato in Montenegro il 23 marzo. Kwon è il fondatore di Terraform Labs, l’azienda madre della “stablecoin” Terra, crollata nel maggio 2022. È accusato di frode per il crollo che è costato agli investitori circa 40 miliardi di dollari.

Social network

Lo stato federale dello Utah ha approvato il 23 marzo una legge che impone ai social network come TikTok e Instagram di ottenere il consenso dei genitori prima di concedere ai minori l’accesso alle loro piattaforme. La legge, che entrerà in vigore nel marzo del 2024, è stata concepita in risposta alle preoccupazioni per la crescente dipendenza dei giovani dai social network, il ciberbullismo e la raccolta di dati sui minori.