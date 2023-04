Israele-Palestina

Per la seconda notte consecutiva decine di giovani palestinesi si sono scontrati con le forze di polizia israeliane nel complesso di Al Aqsa, nella città vecchia di Gerusalemme. La polizia israeliana ha fatto irruzione nella moschea e ha lanciato proiettili di gomma, granate e gas lacrimogeni per impedire ai giovani di barricarsi nel complesso e per disperdere i fedeli musulmani in una notte particolarmente simbolica in cui comincia la Pasqua ebraica e si colloca nella metà del mese di Ramadan. Sei persone sono rimaste ferite, secondo la Mezzaluna rossa palestinese.

Taiwan

La Cina ha inviato il 6 aprile tre navi da guerra nelle acque intorno a Taiwan, poco dopo aver schierato una portaerei e un elicottero. Secondo Pechino è una risposta “determinata” all’incontro in California tra la presidente dell’isola autonoma, Tsai Ing-wen, e lo speaker della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy.

Cina

Il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono arrivati a Pechino e il 6 aprile incontrano il presidente cinese Xi Jinping. Macron ha dichiarato che la Cina ha un “ruolo importante” da svolgere nella ricerca di un percorso di pace in Ucraina. Alla vigilia del viaggio, Von der Leyen aveva lanciato un monito più severo, affermando che “il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le sue relazioni future con l’Unione europea”.

Medio Oriente

I ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita – rivali storici nella regione – hanno avuto dei colloqui bilaterali a Pechino, per la prima volta dal 2016. La tv saudita Al Ekhbariya ha mandato in onda un breve video in cui si vede l’incontro tra il principe Faisal bin Farhan al Saud e il ministro Hossein Amir Abdollahiana. Il mese scorso, i due paesi avevano concordato di ripristinare le relazioni diplomatiche durante colloqui preliminari sempre in Cina. L’Arabia Saudita aveva tagliato i rapporti con Teheran nel 2016 dopo un assalto della folla all’ambasciata di Riyadh nella capitale iraniana.

Russia

In qualità di presidente di turno del Consiglio di sicurezza dell’Onu, Mosca ha organizzato il 5 aprile una riunione informale sui bambini ucraini deportati con la forza in Russia, per difendersi dall’accusa di crimini di guerra sottoposta alla Corte penale internazionale (Cpi). I rappresentanti di alcuni paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Malta, sono usciti dall’aula durante i lavori. Più di cinquanta stati hanno accusato Mosca di diffondere disinformazione durante l’incontro, che è stato trasmesso in streaming e ha visto la partecipazione della commissaria russa per i diritti dei bambini Marija Lvova-Belova, già incriminata dalla Cpi.

Finlandia

La Finlandia ha dichiarato che acquisterà il sistema di difesa missilistica israeliano David’s sling (Fionda di Davide) nell’ambito di un accordo del valore di circa 316 milioni di euro. L’annuncio arriva poco dopo l’ufficialità dell’ingresso finlandese nella Nato. “Il sistema David’s sling estenderà significativamente il raggio operativo delle capacità di difesa aerea della Finlandia”, afferma Helsinki.

Ambiente

Il mondo ha registrato il secondo marzo più caldo di sempre e l’estensione del ghiaccio marino antartico continua a essere preoccupante, dopo il minimo storico di febbraio: sono i dati dell’Osservatorio europeo del clima pubblicati il 6 aprile. A marzo, che corrisponde all’autunno australe, l’estensione del ghiaccio marino è stata del 28 per cento inferiore alla media. Ha raggiunto i 3,2 milioni di chilometri quadrati, cioè 1,2 milioni al di sotto della media 1991-2020 per lo stesso periodo.

Stati Uniti

Dopo la prima udienza del suo processo presso un tribunale di New York, l’ex presidente Donald Trump ha chiesto ai rappresentanti repubblicani al congresso di tagliare i fondi al dipartimento di giustizia e all’Fbi. In diverse città statunitensi si sono svolte sia contestazioni contro il processo sia manifestazioni di sostegno ai giudici.