È la fine della carriera politica di Pedro Sanchez? Dopo la sconfitta del suo Partito socialista alle elezioni comunali e regionali, il primo ministro spagnolo si gioca il tutto per tutto convocando nuove elezioni a luglio. E poi: nel resto del continente, a tre anni dall’inizio della pandemia di covid-19, si registra ancora molto malessere psicologico tra i giovani e non tutti i paesi hanno ancora compreso la portata del problema. Infine, l’artista femminista afgana Kubra Khademi in mostra a Dessau, in Germania.

