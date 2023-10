Il 7 settembre un adolescente francese di quindici anni si è ucciso alla periferia di Parigi. Era vittima di bullismo, come molti altri, e la sua vita era diventata un inferno. Questa tragedia ha spinto la Francia a mettere in atto un piano d’emergenza per affrontare il fenomeno. Che però è un problema che riguarda tutta l’Europa, dove i vari paesi lo affrontano con metodi diversi.

La nuova puntata del notiziario Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei, spiega che per esempio alcuni paesi nordici, come la Danimarca, sono riusciti a dimezzare il tasso di bullismo nelle scuole del paese in vent’anni.