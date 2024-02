Internazionale Kids

Cosa puoi fare contro il bullismo

Offendere una persona di continuo, prenderla in giro perché porta gli occhiali o escluderla da un gruppo sono piccole cattiverie che un po’ alla volta possono ingigantirsi e trasformarsi in atti di bullismo. L’articolo di copertina racconta l’esperienza di alcuni adolescenti tedeschi e raccoglie i suggerimenti su come reagire del direttore di una clinica di psichiatria infantile di Berna, in Svizzera. La versione originale è uscita su Dein Spiegel, versione per ragazzi del settimanale tedesco Der Spiegel, ed è tradotta in italiano su Internazionale Kids. In copertina un’illustrazione di Cristina Spanò.

Podcast

In copertina è il nuovo podcast settimanale di Internazionale.

