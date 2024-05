Internazionale.it

In copertina è il nuovo podcast settimanale di Internazionale. All’inizio di ogni episodio il redattore che ha selezionato l’articolo spiega la sua scelta in una breve introduzione. In copertina uscirà ogni venerdì all’ora di pranzo ed è riservato a chi ha un abbonamento: può essere ascoltato solo dal sito di Internazionale o, più comodamente ancora, con la nuova app.

Internazionale Kids

Chi fa le regole in Europa

Non è uno stato, ma ha 450 milioni di cittadine e cittadini. Non ha un governo vero e proprio, ma riunisce ventisette paesi che hanno un parlamento in comune, e che a giugno andranno a votare per eleggerne uno nuovo. È l’Unione europea. Come funziona questa strana creatura? Per capirlo potete leggere un fumetto di dieci pagine su Internazionale Kids tradotto da Topo, una rivista francese che vuole “decifrare il mondo contemporaneo attraverso grandi reportage a fumetti”.

Corso

In redazione è il corso che si terrà dal 27 maggio al 24 giugno in diretta streaming con le giornaliste e i giornalisti di Internazionale. Nove lezioni per scoprire com’è organizzata la redazione, come si seleziona l’articolo di copertina, come si traduce e come si rende chiaro e comprensibile. E poi, come si sceglie l’immagine o la fotografia giusta, come si adatta per il web e come si socializza. Ci si iscrive qui.