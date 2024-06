L’intelligenza artificiale (ia) è in grado di manipolare immagini, video e audio. Che impatto ha sulle campagne elettorali delle democrazie di tutto il mondo, in particolare in Europa?

Il reportage della televisione franco-tedesca Arte, realizzato all’interno del progetto Europa settegiorni, racconta anche cosa sta facendo l’Unione per contrastare la disinformazione generata dall’ia.