In Georgia il partito filorusso Sogno georgiano ha vinto le elezioni parlamentari, tra accuse di brogli elettorali e interferenze di Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di aumentare la sua influenza internazionale e di contrastare quella europea sia nelle ex repubbliche sovietiche sia nei paesi emergenti, in particolare in Africa.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega anche quali strategie usa Mosca per influenzare la politica negli stati dell’Unione e come riesca a dividerli, in particolare grazie all’appoggio di leader come il primo ministro ungherese Viktor Orbán.