Nel Regno Unito circa il 40 per cento delle università sta attraversando un periodo di gravi difficoltà finanziarie. Per affrontare questa crisi diversi atenei stanno gradualmente eliminando i corsi di studio meno richiesti, facendo di tutto per attirare il maggior numero di studenti, soprattutto stranieri. Per quest’ultimi, infatti, a causa della Brexit l’importo delle tasse universitarie è di due o tre volte superiore a quello richiesto per i britannici.

