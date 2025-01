A quasi tre mesi dalle fortissime alluvioni che hanno devastato il sudest della Spagna, migliaia di manifestanti sono scesi di nuovo in piazza a Valencia per chiedere le dimissioni del governatore della regione, a causa della gestione catastrofica della crisi. Intanto si discute di nuove possibili strategie per limitare i danni degli eventi climatici estremi ed evitare gli errori del passato nella gestione degli spazi urbani.

Il video di Arte.