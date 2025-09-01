- La crescita dell’aspettativa di vita rallenta ed è improbabile che per le generazioni attuali arriverà a cento anni.
- La fase della vita in cui le persone sono meno felici non è più la mezza età ma la giovinezza.
- Le persone con una malattia psichiatrica hanno più probabilità di sposarsi con individui affetti dallo stesso disturbo.
- Sono stati individuati i cambiamenti delle ossa pelviche che hanno consentito agli umani di adottare la postura eretta.
- Una nuova specie di rettile predatore simile a un coccodrillo, vissuta circa settanta milioni di anni fa, è stata scoperta in Argentina.
- L’acidificazione delle acque degli oceani potrebbe corrodere i denti degli squali.
- Un singolo albero può ospitare fino a mille miliardi di cellule microbiche.
- Un verme marino è il primo animale conosciuto in grado di produrre l’orpimento, un minerale tossico usato come colore dai pittori.
- Le api selvatiche visitano diverse specie di fiori per bilanciare la loro alimentazione.
- La SpaceX ha completato con successo il decimo test del razzo Starship.
