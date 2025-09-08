- Le regine di una specie di formiche mietitrici generano maschi di un’altra specie.
- L’esposizione alle polveri sottili aumenta il rischio di sviluppare una forma di demenza.
- La parte interna del nucleo di Marte potrebbe essere solida e non liquida come si credeva.
- Una nuova terapia basata sulla tecnica crispr potrebbe dare vita a una cura per il diabete di tipo 1.
- Durante i voli spaziali le cellule staminali invecchiano più velocemente.
- Il telescopio James Webb potrebbe aver individuato per la prima volta un buco nero primordiale.
- Un tribunale statunitense ha stabilito che il blocco dei finanziamenti federali all’università di Harvard è illegale.
- Usare il telefono mentre si è seduti sul gabinetto aumenta il rischio di emorroidi.
- Una dieta vegetariana può fornire tutti i nutrienti di cui un cane ha bisogno.
- L’esposizione a un certo tipo di luce blu può rimuovere le macchie dai tessuti senza danneggiarli.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it