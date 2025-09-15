- Un campione di rocce marziane contiene delle potenziali tracce di vita, ma la Nasa non è in grado di portarlo sulla Terra per analizzarlo.
- Dal 2010 i tassi di mortalità per cancro e malattie cardiache sono diminuiti in circa 150 paesi.
- Le emissioni delle 180 aziende più inquinanti del mondo sono responsabili di metà dell’aumento delle ondate di caldo.
- L’osservazione delle onde gravitazionali conferma la teoria di Stephen Hawking sulla fusione tra i buchi neri.
- La percezione dei colori sembra essere la stessa in tutti gli esseri umani.
- Un esopianeta distante quaranta anni luce potrebbe avere le condizioni giuste per ospitare la vita.
- Per la prima volta delle uova di dinosauro sono state datate direttamente.
- Il crollo dell’Impero romano non provocò una crisi economica nelle isole britanniche.
- Le difficoltà di allattare al seno possono essere dovute a fattori genetici.
- I polpi usano tendono a usare tentacoli diversi a seconda dell’azione che devono compiere.
