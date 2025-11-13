Internazionale.it
I masai cacciati dai turisti
Nel nord della Tanzania vivono circa trecentomila masai, ma dal 2022 il governo ha dato il via a un piano per il trasferimento forzato di migliaia di persone, per tutelare i parchi naturali e le aree riservate ai safari dei turisti. Il reportage video di Davide Lemmi, Marco Simoncelli e Khalifa Said.
Crisi climatica
Cosa ci si può aspettare dalla conferenza sul clima
C’è molto pessimismo sui risultati che potrà raggiungere la Cop30 di Belém, in Brasile. Ma sono ancora possibili iniziative positive.
Germania
La diplomazia dei taliban
Berlino è la prima capitale europea ad accreditare due diplomatici del regime afgano.
Italia
Il covid-19 si sta diffondendo di nuovo
Il monitoraggio è decisivo per capire quali sono le varianti in circolazione. Quali sono i sintomi e com’è la situazione.
Africa
Per i sahrawi si allontana l’autodeterminazione
L’Onu ha riconosciuto un piano proposto dal Marocco nel 2007 come base per i negoziati sullo status del Sahara Occidentale.
Francia
Dalla cultura dello stupro a quella del consenso
Il paese ha introdotto il concetto di consenso nella definizione penale di stupro.
Sesso
La pillola scarlatta
“Di recente mi sono fatto prescrivere il viagra dal mio medico. La mia domanda è: devo dirlo a mio marito?”.
