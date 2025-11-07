Mio figlio è un ragazzo di 14 anni nello spettro autistico. Di recente ho scoperto che ha cercato in rete contenuti sessuali molto specifici. A causa della sua malattia tende a fissarsi eccessivamente sulle cose e sono preoccupata per quello che potrebbe succedere se ignoro questa situazione. Potrebbe influenzare il suo sviluppo sessuale o limitarlo in modi poco sani? Allo stesso tempo non vorrei farlo vergognare o gestire male la questione. Ecco le mie domande: devo affrontare il discorso con lui in maniera diretta, e se sì, come? Cosa si rischia a non affrontarlo? Come posso aiutarlo a creare un rapporto sano con la sessualità, anche se per lui le relazioni e le frequentazioni non sono una priorità? Ogni consiglio è graditissimo.

– Headed Down The Rabbit Hole

“Viviamo in un’epoca in cui i social media informano e spesso definiscono la concezione e l’esperienza che le nuove generazioni hanno di sé e del mondo che le circonda”, dice Elana Himmelfarb, un’esperta di autismo. “La sessualità fa parte dell’identità e il figlio di Hdtrh, come tutti i ragazzi, merita un approccio chiaro, calmo, improntato ai fatti e al sostegno in questa nuova fase del suo sviluppo personale”.

Perciò i consigli che seguono valgono per i genitori di tutti gli adolescenti, Hdtrh, non solo di quelli nello spettro dell’autismo.

“La cosa più importante è creare un clima che permetta di discutere e fare domande senza vergogna, né timore di essere giudicati”, dice Himmelfarb. “Un atteggiamento calmo, delle discussioni programmate e dei momenti educativi e di verifica della situazione creano un’atmosfera che permette agli adolescenti di aprirsi davvero mentre affrontano le questioni dell’identità sessuale, delle preferenze, della scelta e della sicurezza”.

Per creare il clima più favorevole possibile, un genitore deve tenere conto della personalità del figlio.

“Alcuni adolescenti reagiscono bene all’umorismo, altri ai dati di fatto. Alcuni hanno mille domande, altri sono più smarriti”, dice Himmelfarb. “E prima di precipitarsi a fare domande e a fornire informazioni, i genitori devono far capire al figlio – in base al suo carattere – che la sessualità è un tema che si può affrontare tranquillamente, che non gli faranno pressioni né invaderanno la sua privacy, e che non esistono domande stupide”.

A causa della specifica situazione di tuo figlio – è un adolescente, nello spettro dell’autismo, e cerca contenuti sessuali molto specifici – tu hai ovviamente un compito più difficile e più fattori da tenere in considerazione, Hdtrh.

“Il ruolo giocato dall’autismo dipenderà dallo sviluppo neurologico di tuo figlio”, dice Himmelfarb. “È fondamentale capire come il ragazzo regola l’attenzione e come si esprime. È in grado di identificare ed esprimere verbalmente le emozioni e i pensieri? Se ci sono altri problemi di salute mentale – ansia, panico, comportamenti ossessivo-compulsivi, traumi passati, ecc. – occorrerà tenerne conto, per evitare di sovraccaricarlo e scongiurare il rischio di una disregolazione emotiva”.

Quanto ai contenuti sessuali che ha cercato in rete: “C’è un elemento di autoregolazione in queste ricerche?”, chiede Himmelfarb. “Ci sono in gioco esigenze e preferenze sensoriali?”.

Può darsi che tuo figlio, come altri adolescenti, stia cercando in rete contenuti strani o scioccanti per il brivido dello shock (per la sensazione), e non perché quei contenuti lo eccitano sessualmente.

“È importante anche valutare la sua capacità di autodifesa”, aggiunge Himmelfarb. “È capace di dire e accettare dei ‘no’, di mettere dei paletti e di adattarsi se l’altro cambia idea? Se in questi casi ha delle fragilità, ci sarà molto lavoro da fare. Ed è utile associare concetti astratti come quelli di consenso e responsabilità a scenari ed esempi concreti. Gli spezzoni di film sono un ottimo modo per avviare certe conversazioni. Questa scena di Swingers è ottima – parla di cosa non fare quando si chiede a una ragazza di uscire – e benché io non sia una fan di L’amore nello spettro, che ha vari aspetti problematici, guardarlo insieme può essere un ottimo modo per intavolare una discussione”.

Tornando a quei contenuti sessuali “molto specifici”.

“Comprensibilmente, il pensiero di Hdtrh corre subito a quei temi specifici e alla tendenza del figlio a fissarsi sulle cose”, dice Himmelfarb. “Ma è meglio non puntare subito agli ambiti più problematici, finché non si sono stabiliti un vocabolario e un’intesa comuni”.

Invece di tirare in ballo direttamente quello che hai trovato nella sua cronologia delle ricerche in rete, Himmelfarb consiglia di allargare l’inquadratura e fare un discorso che ti aiuti a capire cosa tuo figlio sa già.

“Dovrebbe chiedere al figlio di definire – senza cercarli in rete – alcune espressioni chiave che inevitabilmente entreranno nel discorso: identità sessuale, preferenze sessuali, feticcio, consenso, lgbt+, ecc.”, dice Himmelfarb. “Con il tempo potranno passare a indagare alcuni degli aspetti potenzialmente più preoccupanti – gli interessi ‘molto specifici’ – per poterlo ad aiutare a capirli, verificare se si è trattato di un tentativo poco a fuoco di saziare bisogni che potrebbero essere appagati meglio in altri modi, o se esistono rischi per la sicurezza”.

Tu hai visto i porno che guarda tuo figlio, Hdtrh, e noi no, il che significa che sai meglio di noi se ci sono rischi concreti per la sicurezza. Ma è importante ricordare, da genitore, che c’è una differenza tra gli interessi o le ossessioni sessuali “molto specifiche” che per noi non hanno senso ma sono fondamentalmente innocue (per esempio l’ossessione sessuale per i Pokémon), e quelle davvero allarmanti. Se tuo figlio è fissato con le immagini di donne in cuffia di lattice, Hdtrh, probabilmente puoi tranquillizzarti. Potrebbe bastare una serie di chiacchiere per sottolineare l’importanza dei limiti e del consenso, e per riconoscere l’esistenza dei kink. Se invece è fissato con kink violenti o scenari non consensuali, dovrai fare un intervento più deciso e parlargli con franchezza dei suoi kink e dei rischi (per lui e per gli altri) che comporterebbe metterli in pratica.

Un altro timore espresso da molti genitori, quando scoprono qualcosa che li spinge a credere che i loro ragazzi non diventeranno adulti vanilla, è che i figli faticheranno a trovare dei partner. Se è vero che gli interessi sessuali minoritari possono complicare la ricerca di un partner, è anche vero che non tutte le persone con un kink vogliono metterlo in pratica (alcuni vogliono esplorarlo da soli), e che altre persone kinky finiscono per trovare partner ggg che non solo condividono i loro kink ma sono felici di praticarli insieme. E se c’è un gruppo abbastanza vasto di persone che condivide un determinato kink, proprio grazie a quello il ragazzo kinky diventato adulto riuscirà a trovare il partner adatto e anche la sua comunità.

“Consiglio di fare un respiro profondo, riconoscere i propri preconcetti, gestire l’ansia e non farsi prendere dall’urgenza quando si accompagna un figlio in questa fase della sua formazione di un’identità e visione del mondo”, conclude Himmelfarb. “Divertirsi, usare l’umorismo in modo appropriato, essere rispettosi della privacy e dei tempi. Riflettere sul proprio sviluppo e sul proprio passato sessuale. Parlare con altri genitori di adolescenti. E ricordare che esistono tanti professionisti a cui richiedere guida e sostegno”.

P.s. Himmelfarb mi ha suggerito anche alcune risorse – luoghi da cui cominciare – per gli adolescenti nello spettro autistico e i loro genitori: Wrong planet è una comunità sul web rivolta alle persone con autismo e altre diversità neurologiche, ai loro genitori e ai professionisti che lavorano con loro; la Autistic self advocacy network ha un’intera sezione del suo sito dedicata all’educazione sessuale; ai ragazzi con mille domande – e fissazioni – Himmelfarb raccomanda Go ask alice!, un sito di domande e risposte su sesso e salute con un archivio molto ricco.