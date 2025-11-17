- I cibi ultraprocessati potrebbero spiegare in parte l’aumento dei casi di cancro all’intestino tra le persone con meno di cinquant’anni.
- Una terapia genica sperimentale basata sulla tecnica crispr può ridurre del 50 per cento i livelli di colesterolo.
- Uno studio rafforza l’ipotesi secondo cui il virus di Epstein-Barr è la causa del lupus.
- Uno spray all’ossitocina e l’attività sessuale possono accelerare la guarigione delle ferite.
- Le razze di cani erano già molto diversificate diecimila anni fa.
- Su un calice d’argento risalente a quattromila anni fa è stata trovata la raffigurazione più antica della creazione che si conosca.
- Per la prima volta è stata osservata un’espulsione di massa coronale al di fuori del nostro sistema solare.
- Uno studio ha ricostruito il processo di domesticazione e la diffusione globale della soia.
- L’acidità delle acque costiere sta aumentando più rapidamente del previsto.
- Da un mammut vissuto quarantamila anni fa è stato estratto l’rna più antico di sempre.
