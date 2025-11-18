Il 30 ottobre il senato ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia con 112 voti a favore, 59 contrari e nove astenuti.

La riforma, proposta dal governo, prevede la separazione delle carriere tra magistrati requirenti (cioè i pubblici ministeri) e giudicanti. Cambia anche la composizione del consiglio superiore della magistratura, che sarà diviso in due organi distinti. Inoltre istituisce un’alta corte disciplinare incaricata di valutare e sanzionare eventuali abusi o negligenze dei magistrati.

La riforma, che modifica sette articoli della costituzione, è stata approvata in parlamento da una larga maggioranza, senza raggiungere però quella dei due terzi (i voti a favore sono stati 243 su quattrocento alla camera, e 112 su duecento al senato). In questi casi l’articolo 138 della costituzione prevede la possibilità di chiedere una consultazione popolare per confermare la decisione del parlamento di fare delle modifiche costituzionali. Il referendum confermativo per questa riforma è stato chiesto sia dalla maggioranza sia dall’opposizione.

La corte di cassazione valuterà le due richieste e, se almeno una sarà approvata, il referendum sarà indetto entro sessanta giorni dalla decisione della corte con un decreto del presidente della repubblica. Probabilmente il referendum si svolgerà nella primavera del 2026.