La storia dell’albero di Natale

In molte famiglie il Natale è fatto di abitudini che si tramandano di generazione in generazione. Tra queste c’è l’albero, che oggi è il simbolo più riconoscibile delle feste. Ma è sempre stato così? In copertina raccontiamo la storia dell’albero di Natale: un’usanza nata in Europa centrale che con il tempo è diventata un rituale condiviso in tutto il mondo. Si parte da un abete decorato a Strasburgo nel seicento, si passa per viaggiatori che ne hanno scritto nei loro libri e si arriva a regine che, quasi senza volerlo, ne hanno favorito la diffusione. La copertina è dell’illustratore francese Mark Majewski. In edicola dal 26 novembre.