Internazionale Kids
La storia dell’albero di Natale
In molte famiglie il Natale è fatto di abitudini che si tramandano di generazione in generazione. Tra queste c’è l’albero, che oggi è il simbolo più riconoscibile delle feste. Ma è sempre stato così? In copertina raccontiamo la storia dell’albero di Natale: un’usanza nata in Europa centrale che con il tempo è diventata un rituale condiviso in tutto il mondo. Si parte da un abete decorato a Strasburgo nel seicento, si passa per viaggiatori che ne hanno scritto nei loro libri e si arriva a regine che, quasi senza volerlo, ne hanno favorito la diffusione. La copertina è dell’illustratore francese Mark Majewski. In edicola dal 26 novembre.
Extra Large
L’incantesimo della tecnologia è il secondo volume della collana di tascabili di Internazionale. Lo scrittore Karl Ove Knausgård indaga il nostro rapporto con la natura, i numeri e l’informatica. Con un obiettivo: riprendere il controllo dell’universo digitale che domina le nostre vite.
Internazionale.it
I migranti spariti nel nulla
Per chi prova a raggiungere l’Unione europea, il confine tra Turchia e Bulgaria è uno dei punti più critici e più pericolosi. A causa dei respingimenti illegali della polizia bulgara, molte persone risultano disperse. Diverse associazioni e volontari si sono attivati per aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari. Il reportage video.
Elezioni
Il mare sottratto a Napoli
Alla vigilia del voto in Campania, Bagnoli è un simbolo dell’incapacità politica d’immaginare un futuro sostenibile.
Rdc
Quante vite costano i nostri smartphone
Nella Repubblica Democratica del Congo una miniera di metalli necessari ai dispositivi digitali è crollata causando più di settanta morti.
Economia
Nelle periferie di Roma la povertà è in aumento
Reportage dal quartiere Bastogi, dove gli abitanti vivono sulla loro pelle i tagli della manovra finanziaria alle misure di contrasto alla povertà.
