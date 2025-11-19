Una persona anonima ha filmato il momento in cui un pezzo di montagna è crollato su centinaia di persone. Sono immagini agghiaccianti che mostrano il panico e il caos in una nuvola di polvere. Quando tutto si è concluso, è rimasta la desolazione, insieme a un bilancio pesantissimo: almeno settanta morti.

Il disastro è successo il 15 novembre in una miniera di rame e cobalto nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). È il tipo di incidente che di solito passa inosservato tra le disgrazie del mondo. Ma allora perché parlarne? Perché tutto, in questa storia, è scandaloso. E soprattutto riguarda da vicino anche noi, consumatori passivi.

A estrarre dal sottosuolo congolese le ricchezze indispensabili per produrre i dispositivi digitali come i nostri smartphone e quelli della transizione ecologica come i pannelli solari, ci sono grandi aziende minerarie cinesi o occidentali. Ma anche centinaia di migliaia di singoli minatori, che cercano fortuna in pozzi abbandonati o non più redditizi. Sono questi minatori che agiscono “fuori dal sistema” a essere stati colpiti dalla catastrofe di Kalando.

Nelle loro miniere non ci sono regole. Nessuna sicurezza e nessuna norma sociale, e il lavoro dei bambini è la norma. L’incidente sembra sia successo su un ponte di fortuna costruito in un punto allagato, che ha ceduto quando degli spari dell’esercito hanno scatenato il panico.

I minerali raccolti da questi minatori indipendenti vengono acquistati dagli intermediari e spesso finiscono negli impianti di raffinamento cinesi, e da lì nei dispositivi elettronici fabbricati in Cina e venduti nel resto del mondo.

E tutto il mondo fa finta di niente: il governo congolese, che non si è mai preoccupato di rendere più dignitoso e sicuro lo sfruttamento delle risorse; le società minerarie (di qualunque paese), che non vogliono perdere la loro fetta della torta; e infine i produttori dei dispositivi digitali, che giurano di fare attenzione alla provenienza dei minerali.