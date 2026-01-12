- I resti di alcuni ominidi trovati in Marocco potrebbero chiarire i passaggi mancanti nell’evoluzione degli esseri umani moderni.
- Le persone che smettono di assumere l’Ozempic e farmaci simili ricominciano a prendere peso dopo circa due anni.
- L’esercizio fisico può essere efficace quanto i farmaci contro la depressione.
- Il congresso statunitense ha cancellato i fondi per il recupero di campioni di roccia da Marte.
- Le più antiche frecce avvelenate risalgono a sessantamila anni fa.
- Il virus dell’mpox continua a evolversi e potrebbe ricominciare a diffondersi.
- Iniettare una proteina potrebbe ringiovanire gli ovuli delle donne con più di quarant’anni.
- Per la prima volta un astronauta lascerà in anticipo la stazione spaziale internazionale per un problema di salute.
- Alcuni cani possono imparare delle parole ascoltando gli umani che parlano tra loro.
- Un nuovo farmaco potrebbe permettere alle persone affette da epatite B di vivere senza assumere costantemente medicinali.
