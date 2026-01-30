Quando la giornata del 14 gennaio si è conclusa senza che gli Stati Uniti avessero attaccato l’Iran, i sostenitori della Repubblica islamica hanno tirato un respiro di sollievo, ma quelli che erano scesi nelle strade con la speranza di una rivoluzione versando il sangue sull’asfalto sono rimasti esterrefatti. Trump aveva detto che sarebbe arrivato un aiuto e loro hanno pensato che stesse per attaccare. “Veloce e pulito”, alla maniera di Trump. Ma non è successo niente.

Sono tornato in Iran proprio quel giorno, mercoledì 14 gennaio. Prima ho vagato per due giorni a Istanbul perché tutti i voli internazionali per l’Iran erano stati cancellati e le compagnie di volo iraniane non vendevano biglietti. Per due giorni sono stato tra casa di mia sorella e l’aeroporto, seguendo le notizie sul blackout di internet in Iran, maledicendo la terra e il tempo. Ero disposto a spendere anche mille dollari per un volo, ma i biglietti si potevano comprare solo dall’Iran, che però era senza internet. Vedevo con amarezza persone che prendevano voli per tornare a casa.

Due giorni prima, già pressato dall’urgenza, avevo ricevuto un messaggio di mia moglie tramite una persona che non conoscevo: “Torna, in ogni modo possibile”. “Com’è la situazione?”, le avevo chiesto. “Molto, molto brutta. Torna”.

Aveva paura che ci sarebbe stata una guerra e che lei sarebbe rimasta sola. Al posto suo avrei avuto gli stessi pensieri. Probabilmente mia moglie ne aveva anche altri. Poi mi ha contattato di nuovo e mi ha detto che aveva preso un biglietto per le 21.30. Sono arrivato a Teheran all’una del mattino del 14 gennaio.

Non avevo mai visto l’aeroporto così calmo. Non c’erano voli in partenza né in arrivo. Gli ufficiali della dogana non perquisivano i bagagli e non si vedevano in giro Guardiani della rivoluzione. Anche a mettere il timbro sul passaporto c’era un semplice impiegato. Ogni cosa sembrava sospesa, i passeggeri stanchi prendevano le loro valigie e scomparivano. Con un’app ho chiamato un taxi, che ha avuto non poche difficoltà a trovare la mia destinazione, sbagliando strada più volte.

Lungo il tragitto l’autista si lamentava della situazione economica, poi alla fine ha detto: “Grazie a dio, il popolo è sceso in piazza”. A quale popolo si riferiva? Entrambe le parti credono di avere “il popolo” dalla loro parte. “Popolo” è una parola di cui s’impadronisce ogni movimento, una di quelle parole che in Iran oggi hanno perso di senso. Il popolo di quelli arrabbiati con il governo o di quelli che lo sostengono? Ieri a Teheran si è tenuta una manifestazione filogovernativa, contro le proteste popolari antigovernative.

Oggi l’Iran si trova ad affrontare un momento cruciale. Da un lato è parte di un nuovo scontro globale tra blocchi di potere: Cina, Russia e Stati Uniti. Dall’altro, il governo ha perso la sua capacità di convincere l’opinione pubblica, o almeno una vasta porzione della popolazione, mentre l’appoggio dei suoi sostenitori si è rafforzato. Ed è così che il popolo è vittima da entrambe le parti.

Internet è fuori uso, e viviamo come in un’epoca passata, ci scambiamo telefonate, andiamo alle feste, parliamo tra noi. Le nostre parole traboccano di rabbia, sconforto e speranza. Siamo diventati rivoluzionari da salotto, ma non siamo delusi dalla rivoluzione.

Quelle che seguono sono scene a cui altre persone hanno assistito e che mi sono state descritte.