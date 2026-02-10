La nuova destinazione dei viaggi di Internazionale è il Marocco: viaggeremo dal 22 al 28 giugno con Catherine Cornet, giornalista arabista, collaboratrice di Internazionale. Nata a Marsiglia, ha studiato arte islamica e scienze politiche alla School of oriental studies di Londra e insegna arte e culture contemporanee del mondo arabo a Sciencespo Paris e all’università americana di Roma. In compagnia di scrittori, artiste e fotografi marocchini, ci guiderà nella comprensione del Marocco contemporaneo attraverso il suo mondo creativo e culturale.
Il viaggio parte da Marrakech, città che accoglie un effervescente tessuto di arte contemporanea, tra la bellezza dei suoi giardini, i magnifici riad e una medina dal fascino incomparabile. Sul tetto del Museo della Fotografia di Marrakech incontreremo un fotografo locale per parlare di rappresentazioni; nel magnifico caffè della casa tradizionale araba Dar Al Basha, recentemente rinnovata, discuteremo di nuove espressioni marocchine nel design e nell’arte con artiste contemporanee attive a Marrakesh.
Per capire meglio queste espressioni contemporanee andremo anche incontro al patrimonio marocchino vivo e profondamente legato alla trasmissione tra generazioni, incontrando le donne delle cooperative femminili per la raccolta dell’argan e il mondo amazigh (la cultura più comunemente conosciuta come berbera, ma il cui corretto significato è “uomini liberi”), tra il villaggio di Tanaghmelt, vicino alle cascate di Ouzoud, e il villaggio di Imintagante Alghazoua, a sud di Essaouira.
A conclusione di questo percorso di scoperta tra il mondo della tradizione marocchina e quello delle espressioni artistiche contemporanee, il viaggio si concluderà con il Festival di musica gnaoua, che da un quarto di secolo celebra “la ricchezza spirituale della tradizione gnaoua, mettendola in dialogo con le musiche del mondo”.
Il Festival ospita inoltre il Forum dei diritti umani che, nella sua dodicesima edizione, è dedicato al tema “Mobilità umana e dinamiche culturali”. A Essaouira, in uno dei numerosi luoghi di musica, parteciperemo a concerti più privati, incontrando maestri delle musiche africane, arabe, andaluse o pop odierne.
L’itinerario giorno per giorno
Primo giorno, lunedì 22 giugno 2026
Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in direzione di Marrakech.
Arrivo e incontro con il mediatore culturale.
Trasferimento con minibus fino al centro di Marrakech e sistemazione presso un riad (struttura ricettiva tradizionale) della medina, in camere doppie o singole con bagno privato.
Prima passeggiata nel suq con cambio valuta. Cena libera e rientro al riad per il pernottamento.
Secondo giorno, martedì 23 giugno 2026
Prima colazione e visita guidata di Marrakech ai principali palazzi e monumenti della medina (palazzo Bahia, mestieri artigianali del suq e la scuola coranica Ben Youssef). Marrakech è una delle più prestigiose ed emblematiche capitali dell’antico impero marocchino. Molti visitatori si fermerebbero qui per sempre, tra i suoi suq (mercati) e le stradine ombrate, bevendo tè con menta, ascoltando i musicisti e osservando portatori d’acqua, scrittori, incantatori di serpenti, portafortuna, venditori di bibite e saltimbanco nella famosa e frenetica piazza Jamaa El Fna.
Pranzo con una personalità della scena artistica o letteraria.
Pomeriggio libero con supporto del mediatore culturale. Possibilità di visitare musei e giardini a scelta. Nel fine pomeriggio passeggiata per il suq oppure relax in un hammam tradizionale. Gli hammam, aperti anche la sera, sono luoghi dove le famiglie si ritrovano per un momento conviviale legato al rituale del bagno. Si compongono di più sale, riservate agli uomini o alle donne. Sarà possibile avere sapone nero, scrub, doccia e massaggio finale.
Cena libera e rientro al riad per il pernottamento.
Terzo giorno, mercoledì 24 giugno 2026
Prima colazione e partenza con mezzo privato verso le cascate di Ouzoud, a circa tre ore di tragitto. Le cascate di Ouzoud sono le più alte del Marocco e precipitano da un’altezza di 110 metri, offrendo uno spettacolo naturale di grande bellezza. Scendendo in basso e seguendo il corso del fiume, ci si immerge poi in un paradiso naturale di rigogliosa vegetazione, piccole cascate e piscine naturali.
Arrivo presso il villaggio amazigh (berbero) di Tanaghmelt ed incontro con il referente locale. Storia e attualità del villaggio con passeggiata fino all’hammam tradizionale.
Conoscenza della cooperativa femminile locale (artigianato amazigh) e pranzo preparato dalle donne.
Nel pomeriggio piccolo trekking di circa due ore e mezzo fino alle cascate (percorso non segnalato, con alcuni tratti dove la pendenza arriva al 20 o al 30 per cento; non consigliato per chi soffre di vertigini, ma per chi è abituato a camminare in montagna; in alternativa si può arrivare col minibus fino alle cascate, a circa tre chilometri di distanza).
All’arrivo visita a un emporio del commercio equo ed economia sociale, nella parte alta delle cascate. Degustazione dei prodotti della regione.
In seguito rientro verso Marrakech (circa tre ore di strada) con mezzo privato.
Cena libera durante il tragitto.
Pernottamento in riad.
Quarto giorno, giovedì 25 giugno 2026
Dopo la colazione partenza con mezzo privato verso Essaouira (circa tre ore di viaggio). Arrivo e sistemazione presso un riad del centro, in camere doppie o singole con bagno privato.
Pranzo con una personalità della scena artistica o letteraria.
Visita guidata della città, prima dell’apertura ufficiale della 27ª edizione del Festival gnaoua e musiche del mondo. I concerti, distribuiti tra la piazza centrale, la spiaggia e antichi palazzi, offrono un’opportunità unica per immergersi in una forma d’arte antica e particolare, arricchita da sfumature tipiche del ventunesimo secolo. Nei tre giorni del festival, più di trecento artisti si esibiranno su sette diversi palchi ufficiali. Oltre alle esibizioni musicali, troverete workshop, spazi di incontro, mostre didattiche e forum da visitare e con cui interagire.
Cena libera e concerto in un palazzo della medina.
Rientro al riad per il pernottamento.
Quinto giorno, venerdì 26 giugno 2026
Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con mezzo privato per la grande spiaggia di sabbia fine di Sidi Kaouki a circa trenta minuti di distanza, a sud di Essaouira, visitando anche altre zone costiere.
Pranzo libero lungo la spiaggia. Sidi Kaouki è un piccolo villaggio berbero che si affaccia sull’immensa spiaggia dove è possibile praticare attività sportive, nella tranquillità più assoluta ed è lo spot più conosciuto dagli amanti di kite, surf e windsurf.
Nel pomeriggio rientro verso la città con visita al villaggio di Imintagante Alghazoua. Conoscenza delle attività della cooperativa femminile locale di produzione d’olio di argan. L’argan (Argania spinosa o Argania sideroxylon) è un albero diffuso negli aridi paesaggi che caratterizzano il sudovest del Marocco. Nonostante la scarsità di acqua nel sottosuolo, l’argania è un albero molto longevo che può arrivare fino a 150-200 anni di età. Il frutto che produce è una bacca di colore verde, simile ad un’oliva ma più grande. Al suo interno contiene un nocciolo particolarmente duro che a sua volta racchiude due o più mandorle da cui si estrae il famoso olio d’argan. Laboratorio di amlou (crema spalmabile a base di olio di argan alimentare, miele e pasta di mandorle). Passeggiata fino alla foresta di argan (circa 600 metri) e rientro in cooperativa per la cena.
Rientro in centro, per partecipare alla serata del Festival.
Pernottamento in riad.
Sesto giorno, sabato 27 giugno 2026
Al mattino partecipazione al Festival o passeggiata libera in centro.
Pranzo con una personalità della scena artistica o letteraria.
Nel pomeriggio rientro a Marrakech (tre ore di viaggio) e sistemazione nel riad della medina, in camere doppie o singole con bagno privato.
Cena libera e pernottamento.
Settimo giorno, domenica 28 giugno 2026
Prima colazione, tempo libero, e in base all’orario del volo di ritorno, trasferimento in aeroporto per la partenza. Circa 20-30 minuti di percorrenza.
