La nuova destinazione dei viaggi di Internazionale è il Marocco: viaggeremo dal 22 al 28 giugno con Catherine Cornet, giornalista arabista, collaboratrice di Internazionale. Nata a Marsiglia, ha studiato arte islamica e scienze politiche alla School of oriental studies di Londra e insegna arte e culture contemporanee del mondo arabo a Sciencespo Paris e all’università americana di Roma. In compagnia di scrittori, artiste e fotografi marocchini, ci guiderà nella comprensione del Marocco contemporaneo attraverso il suo mondo creativo e culturale.

Il viaggio parte da Marrakech, città che accoglie un effervescente tessuto di arte contemporanea, tra la bellezza dei suoi giardini, i magnifici riad e una medina dal fascino incomparabile. Sul tetto del Museo della Fotografia di Marrakech incontreremo un fotografo locale per parlare di rappresentazioni; nel magnifico caffè della casa tradizionale araba Dar Al Basha, recentemente rinnovata, discuteremo di nuove espressioni marocchine nel design e nell’arte con artiste contemporanee attive a Marrakesh.

Per capire meglio queste espressioni contemporanee andremo anche incontro al patrimonio marocchino vivo e profondamente legato alla trasmissione tra generazioni, incontrando le donne delle cooperative femminili per la raccolta dell’argan e il mondo amazigh (la cultura più comunemente conosciuta come berbera, ma il cui corretto significato è “uomini liberi”), tra il villaggio di Tanaghmelt, vicino alle cascate di Ouzoud, e il villaggio di Imintagante Alghazoua, a sud di Essaouira.

A conclusione di questo percorso di scoperta tra il mondo della tradizione marocchina e quello delle espressioni artistiche contemporanee, il viaggio si concluderà con il Festival di musica gnaoua, che da un quarto di secolo celebra “la ricchezza spirituale della tradizione gnaoua, mettendola in dialogo con le musiche del mondo”.

Il Festival ospita inoltre il Forum dei diritti umani che, nella sua dodicesima edizione, è dedicato al tema “Mobilità umana e dinamiche culturali”. A Essaouira, in uno dei numerosi luoghi di musica, parteciperemo a concerti più privati, incontrando maestri delle musiche africane, arabe, andaluse o pop odierne.