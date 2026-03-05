Internazionale.it
L’Islanda ci ripensa
Guardando alle pressioni che la Groenlandia ha ricevuto da Donald Trump, gli islandesi temono per il proprio futuro. Per proteggersi dall’aggressività statunitense e dalle minacce della Russia, stanno pensando di riaprire i negoziati per l’adesione all’Unione europea. Il video di Arte.
Francia
Estendere la deterrenza
Il presidente francese ha annunciato un’intesa con altri paesi europei per l’impiego dell’armamento nucleare francese a scopo difensivo.
Italia
Una storia di molestie sul lavoro ancora attuale
La cultura patriarcale colpisce tutte le donne, a prescindere dal livello professionale e culturale.
Cuba
La vita senza petrolio
La routine, le paure e le strategie di sopravvivenza alle soglie di un probabile collasso energetico dell’isola.
Italia
Come dovrebbe cambiare la legge elettorale
La proposta di riforma prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza.
Cinema
Un Cime tempestose in versione Barbie col corsetto
Potreste sorprendervi di aver già consumato tutta la forza del vostro disprezzo guardando solo il trailer di questo film.
Relazioni
“Non vuole rubare la mia giovinezza”
Due giorni nella vita di due persone innamorate. In questa puntata: Thibault, 32 anni.
Podcast
Votare a sedici anni
In Francia il dibattito sul voto ai sedicenni torna a ogni elezione. Il fumetto che pubblichiamo su Internazionale Kids, tradotto dalla rivista francese Topo, racconta con ironia le posizioni di politici ed esperti, affronta il tema dell’astensione giovanile e si chiede se anticipare il primo voto possa cambiare le cose. Parla di clima, di educazione civica e di come il diritto di voto si sia trasformato nel tempo. Un modo per aiutare ragazze e ragazzi a capire come funziona la democrazia e perché le decisioni di oggi riguardano anche loro. La copertina è dell’illustratore francese Loïc Guyon.
