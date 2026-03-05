Internazionale.it

Complotti è un podcast di Internazionale in sei puntate. Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast è online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme di ascolto.

Internazionale Kids

Votare a sedici anni

In Francia il dibattito sul voto ai sedicenni torna a ogni elezione. Il fumetto che pubblichiamo su Internazionale Kids, tradotto dalla rivista francese Topo, racconta con ironia le posizioni di politici ed esperti, affronta il tema dell’astensione giovanile e si chiede se anticipare il primo voto possa cambiare le cose. Parla di clima, di educazione civica e di come il diritto di voto si sia trasformato nel tempo. Un modo per aiutare ragazze e ragazzi a capire come funziona la democrazia e perché le decisioni di oggi riguardano anche loro. La copertina è dell’illustratore francese Loïc Guyon.

Internazionale Extra Large

Il grande terremoto è il quarto volume della collana di tascabili di Internazionale. Il premio Pulitzer Kathryn Schulz ricostruisce la scoperta della faglia di Cascadia, lungo la costa tra la California e il Canada, che potrebbe provocare il peggior terremoto del Nordamerica. In edicola, 68 pagine, 7 euro.