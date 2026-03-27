La redazione di Internazionale aderisce allo sciopero di venerdì 27 marzo indetto dalla Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi), il sindacato unitario delle giornaliste e dei giornalisti italiani.

Per questo oggi il sito di Internazionale non sarà aggiornato, non saranno inviate le newsletter e non uscirà l’episodio quotidiano del podcast Il Mondo.

Le giornaliste e i giornalisti scioperano per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di categoria scaduto da dieci anni, con evidenti conseguenze economiche e ripercussioni per l’autorevolezza e indipendenza dei mezzi d’informazione.

Il comunicato ufficiale dell’Fnsi.