La prima stranezza che salta all’occhio è che in queste istruzioni un po’ contorte si parla anche di modifiche con strumenti di creazione digitale, non necessariamente di intelligenze artificiali.

Questa possibilità diventa, almeno in teoria, un obbligo in alcuni casi. “Meta”, si legge nella spiegazione che è stata pubblicata dal centro assistenza dell’azienda, “richiede di etichettare i contenuti che condividi e che presentano video fotorealistici o audio reali che sono stati generati o alterati digitalmente, anche con l’ia. Questo significa che, se questo tipo di contenuto è stato creato o modificato con uno strumento di creazione digitale o di ia, devi etichettarlo prima di condividerlo”.

Su Instagram e Facebook, i due social network della Meta, è stata introdotta ufficialmente, anche in Italia, l’etichetta “Creato con ia”. La funzione, per il momento, è attiva solo per chi usa le app della Meta sul proprio telefono. Tutte le volte che si prova a caricare su uno dei due social un contenuto visivo – immagini o video o reel, video brevi in formato verticale – si ha la possibilità di dichiarare se sono stati creati utilizzando un’intelligenza artificiale generativa. Il risultato è che quel contenuto verrà pubblicato con una breve didascalia. “Creato con ia”, appunto.

Una nota afferma anche “potresti incorrere in sanzioni nel caso in cui il contenuto non sia etichettato come richiesto”. Non è chiaro quali siano queste sanzioni: al momento non sono previste nei termini e condizioni d’uso della piattaforma (che, per quanto noiosi, andrebbero sempre letti).

Anche su YouTube c’è la medesima richiesta rivolta a chi crea video. E anche nella guida di YouTube si parla di sanzioni, “tra cui la rimozione dei contenuti o la sospensione dal Programma partner di YouTube”, cioè dal programma che consente a chi crea video di guadagnare attraverso la pubblicità. “Incoraggiamo l’uso innovativo e responsabile degli strumenti di generazione o editing dei contenuti da parte dei creator”, dice la guida. “Allo stesso tempo, ci rendiamo conto che gli spettatori vogliono sapere se ciò che stanno guardando o ascoltando è reale”.

Il testo della guida si addentra in terreni scivolosi: “Se un video viene alterato in modo significativo o generato sinteticamente per sembrare realistico, ma gli spettatori pensano che sia reale, si crea una situazione fuorviante”, si legge ancora.

Un’iniziativa identica si trova anche su TikTok. In questo caso, sulla piattaforma si vieta esplicitamente di pubblicare contenuti generati da ia con “un personaggio pubblico se utilizzato per appoggi politici o commerciali” e “un personaggio privato”