Il dettaglio tecnologico che ci aiuta a ragionare sono le batterie che alimentano lo smartphone – o, più raramente, il computer – con cui stai leggendo Artificiale. Questi strumenti, che probabilmente usi quotidianamente come me, hanno bisogno di alcuni minerali come il cobalto per funzionare. È una componente fondamentale proprio delle loro batterie. Le intelligenze artificiali hanno bisogno dei data center che necessitano di molti altri minerali, fra cui il rame. Anche i data center usano il cobalto, anche se in misura minore rispetto ad altri minerali. Naturalmente, per usare le intelligenze artificiali dobbiamo farlo attraverso smartphone e computer.

Per evitare di cadere in trappole logiche, però, è meglio partire dal passato e dal modo in cui si è consolidato nel presente: questo approccio sembra sempre il più assente dalle conversazioni pubbliche, dal discorso politico e persino da quello giornalistico, in questa infinita corsa all’istante e alla novità che perseguiamo.

Che cosa faranno le intelligenze artificiali al mondo del lavoro? Che cosa stanno già facendo? Entrambe le domande sono importanti e ci ricordano che dovremmo essere capaci di valutare gli impatti di nuove tecnologie nel presente e provare a immaginare quelli del futuro, per prevenire danni e conseguenze indesiderate. Non significa vestire i panni del veggente ma fare considerazioni sulla base di quel che sappiamo, della nostra storia come esseri umani, della storia delle tecnologie, del modello di società che abbiamo costruito.

Un’inchiesta del Washington Post del 2023 racconta le condizioni di lavoro in quella miniera. L’articolo lega l’estrazione di minerali ai veicoli elettrici, perché anche le batterie dei veicoli elettrici hanno bisogno del cobalto. Ironicamente, dunque, le intelligenze artificiali competono con l’industria delle macchine elettriche per l’approvvigionamento di materie prime, come fa notare questo pezzo di Politico.

Che sia per gli smartphone, per i data center o per le auto elettriche che si presume potrebbero guidare la transizione ecologica – tutto da dimostrare – quel che non cambia è che chi lavora nelle miniere lo fa in condizioni inumane, spesso estraendo il materiale a mano, come avviene a Shabara. Ma, allo stesso tempo, chiudere le miniere significherebbe, nel caso specifico, togliere il sostentamento a oltre duecentomila minatori e alle loro famiglie.

Per aumentare la complessità, l’uso delle intelligenze artificiali potrebbe migliorare le attività minerarie diminuendo i rischi per le persone. Ma anche togliendo loro quel lavoro pericolosissimo ma, nella contingenza, indispensabile per il loro sostentamento.

Le intelligenze artificiali hanno anche bisogno di dati per funzionare. E hanno bisogno di esseri umani che annotano questi dati, che li rendano comprensibili alle macchine. Sono lavoratrici e lavoratori sfruttati. Dalle aziende cinesi in Cina così come dalle aziende statunitensi che hanno preferito attingere a manodopera nel sud globale. Quelle stesse aziende, poi, hanno iniziato a licenziare persone una volta che, semplicemente, non ne avevano più bisogno.