Che cos’hanno in comune Fedez, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Andrea Agnelli, Beppe Sala, Piersilvio Berlusconi, Elon Musk, Sigfrido Ranucci, Piero Angela e Al Bano? Apparentemente ben poco.

Eppure sono alcune delle personalità famose che compaiono in annunci pubblicitari che si vedono girare, per esempio, su Facebook, social network della Meta. Gli annunci sono generalmente sotto forma di video. Spesso parlano di metodi per far soldi. Il copione che seguono è praticamente sempre lo stesso, con variazioni più o meno evidenti che incarnano qualche caratteristica specifica del personaggio famoso di turno.

In uno dei video che ho trovato, con Fedez come protagonista, il rapper dice: “Ho condiviso il mio segreto di reddito passivo in un video. Questo ha causato problemi con le autorità, in quanto il mio metodo ha portato a licenziamenti di massa e ora c’è una carenza di posti di lavoro in Italia. Le autorità stanno pensando di revocarmi la cittadinanza e di espellermi, ma io non mi arrendo. Ora sono di nuovo in un ospedale per un’emorragia interna e non so quanto mi resta da vivere”, prosegue Fedez, che poi afferma di voler lasciare in eredità il suo metodo, se proprio deve abbandonare questo mondo. In un altro video, invece, Andrea Agnelli presenta sobriamente ai “cittadini italiani una società di investimento che si propone di aiutarvi a massimizzare i vostri risparmi”.

Giorgia Meloni, che sembra essere in collegamento con un assertivo Elon Musk, dice: “Questo non è l’ennesimo video in cui qualcuno cerca di fregarti i soldi, perché vi rispetto e voglio guadagnarmi la vostra fiducia. Non farò promesse vuote come tutti gli altri. Qual è la differenza fra me e questi truffatori? Prima di tutto sono Giorgia Meloni e non ho bisogno di nulla da te”.

“Prima di chiudere questa pagina pensando che io sia impazzito, restate qui e ascoltatemi”, incalza Salvini.

Musk addirittura parla perfettamente in italiano: “Oggi è il giorno più felice della vostra vita. Non ho bisogno di presentazioni perché ogni persona su questo pianeta mi conosce”, esordisce prima di prepararsi a rivelare il suo segreto per far soldi.