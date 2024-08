Prendere in ostaggio il concetto di libertà di espressione è una strategia che vediamo svilupparsi da anni e che funziona meglio se, tutto attorno, c’è il caos. In questa generazione di caos si inserisce Grok.

Nell’era delle piattaforme e degli algoritmi, in effetti, una vecchia battuta diventata anche il titolo di un saggio dice: “ free speech is not free reach ”. Il gioco di parole che si basa sul doppio significato di free (vuol dire sia “libero” sia “gratuito”) è intraducibile. Si può rendere in italiano così: la libertà di espressione non garantisce la diffusione. Ci possiamo esprimere liberamente ma non è affatto detto che quel che diciamo raggiunga un vasto pubblico. Per questo Musk volle per sé, fin dal 2023, un trattamento speciale per aumentare la visibilità dei propri tweet (all’epoca si chiamavano ancora così).

Anche la nuova versione text-to-imagine di Grok, quella che genera immagini sintetiche a partire da comandi testuali, è quasi completamente senza censure. Dal 14 agosto è a disposizione inclusa nell’abbonamento a X, la piattaforma social di Musk.

C’è chi ha generato l’immagine iperrealistica di Trump che accarezza la pancia di una donna incinta. La donna ricorda vagamente Kamala Harris. C’è chi si cimenta con Obama o Bush che fanno uso di droghe o con Harris che punta una pistola.

La possibilità di creare queste immagini a basso costo dovrebbe preoccuparci? È davvero un problema in termini di manipolazione della realtà? La risposta è complessa. Di certo a persone come Musk e Trump questo caos fa comodo. Anche perché, a complicare la situazione, c’è il modo in cui questa incertezza sui contenuti viene cavalcata da chi ha interessi a intorbidire le acque della conversazione pubblica.

Il 7 agosto 2024 Donald Trump ha commentato sul social network Truth – non dimentichiamo che truth significa “verità” – una foto che mostra una folla a Detroit in attesa di un aeroplano con a bordo Kamala Harris. Trump ha detto che quella foto era falsa, creata con un’ia, che all’aeroporto non c’era nessuno, che Harris è una truffatrice e una bugiarda, che dovrebbe essere esclusa dalle elezioni perché “la creazione di un’immagine falsa è interferenza elettorale”. Eppure l’immagine era vera, e ce ne sono molte altre, come racconta la NPR. Hany Farid, professore all’università della California, ha verificato quella specifica immagine e non ha trovato nulla di artefatto. “Questo è un esempio del fatto che la sola esistenza dei deepfake e delle intelligenze artificiali generative consente alle persone di negare la realtà”, ha detto Farid all’NPR. “Non ti piace il fatto che da Harris ci fosse una simile folla? Nessun problema. Le foto sono false. I video sono falsi. Tutto è falso”.

Ma siamo davvero sicuri che questo problema sia legato alle intelligenze artificiali generative? Facciamo un viaggio nel tempo e ritorniamo alla presidenza Trump. L’11 gennaio 2017 l’allora presidente degli Stati Uniti rispose a una domanda di un giornalista della CNN dicendo, letteralmente “I’m not going to give you a question. You are fake news” (“Non risponderò. Voi siete fake news”). Ancora una volta, allora, dobbiamo essere lucidi nel valutare il problema: non è meramente tecnologico. Trump fece un uso spregiudicato di un’etichetta che, nel tempo, ha mostrato tutti i suoi problemi: fake news non significa, letteralmente, niente. Tutti possono essere la fake news di qualcun altro.

Nel 2018 cercavo di demistificare il fenomeno delle fake news. C’è anche un video di una mia lezione per giornalisti in cui mostro come si possa costruire un piano editoriale ad arte per screditare chiunque, persino Luke Skywalker nell’universo narrativo di Star Wars, se abbiamo interesse a farlo. Oltre a criticare l’etichetta fake news proponevo di concentrarci, anziché sui falsi, su tutto ciò che è autentico e che si può provare e dimostrare. Credo che valga ancora oggi: in effetti è l’essenza stessa del lavoro giornalistico che deve sempre basarsi su fonti indipendenti e verificabili da terzi. Però non possiamo pretendere che tutte le persone agiscano come dovrebbe agire chi fa buon giornalismo.

Uno dei possibili anticorpi rispetto a questo enorme problema, apparentemente senza soluzione, è la diffusione costante di competenze relative al mondo dei media e delle intelligenze artificiali.