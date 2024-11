Scendendo di qualche gradino, anche le persone che godono di grande visibilità nell’ecosistema dei media hanno, in qualche modo, potere e dovrebbero agire con più responsabilità, perché i loro messaggi – spesso ipersemplificati – si diffondono più velocemente di altri. È un’epoca in cui è impossibile essere generalisti e avere un’opinione su tutto. Ma, al tempo stesso, la necessità di mantenere una visibilità costante, di cavalcare le tendenze del momento e di parlare delle cose di cui parlano tutti gli altri favorisce la creazione di contenuti che rischiano di essere inaccurati. In generale, questo accade anche nella conversazione pubblica sulle ia: appaiono molto spesso contenuti “forti”, “socializzabili”, che contribuiscono a costruire l’immaginario collettivo. È importante che questo immaginario non sia distorto.

“Da un grande potere derivano grandi responsabilità” è una frase che pronunciano Peter e Ben Parker (rispettivamente, Spiderman e suo zio) nel film Spider-Man del 2002 diretto da Sam Raimi. La storia della frase e delle sue modifiche successive, però, ha qualche anno in più , com’è facile immaginare. Nell’ambito delle ia, le personalità della Silicon valley non usano in modo responsabile né la loro visibilità né il loro potere: i profili social di chi ha in mano le aziende che oggi sviluppano nuove tecnologie sono una vetrina, uno strumento di marketing quasi gratis. Elon Musk va perfino oltre spingendosi a fare palesi campagne elettorali (poco sappiamo di quelle meno palesi). Soldi e visibilità insieme garantiscono a queste élite il mantenimento e l’amplificazione dei loro privilegi.

La frase, come tutta la puntata, è molto efficace perché Bizzarri fa bene il suo lavoro. Tuttavia ci sono molte imprecisioni. Prima di tutto, c’è un’umanizzazione eccessiva di ChatGPT: per quanto funzionale al racconto, non è così che vanno le cose. ChatGPT non è umano. Poi sappiamo che un large language model non è un oracolo onnisciente né un’enciclopedia e non andrebbe consultato come tale; abbiamo imparato che queste macchine possono avere “allucinazioni” – il termine è infelice e troppo umanizzante, ma purtroppo dobbiamo tenercelo – e che le versioni a pagamento hanno prestazioni superiori a quelle gratuite. Inoltre non è affatto vero che a quel tipo di modelli “raccontaballe” vengono affidate decisioni in settori cruciali come la diagnostica medica, per esempio.

Facciamo un paio di esempi. Luca Bizzarri, attore e conduttore televisivo, ha realizzato una puntata del suo podcast Non hanno un amico intitolata Intelligenza artificiale o ballista seriale? . Nell’episodio Bizzarri racconta di aver usato ChatGpt per chiedergli informazioni: non sappiamo se la versione gratuita o quella a pagamento, non sappiamo con quali prompt. Cosa succede poi? Che ChatGpt inventa. Poi ritratta. Poi “mente” ancora quando Bizzarri torna a chiedergli se si ricorda cosa avesse detto. Infine, l’attore commenta: “L’intelligenza artificiale a cui affideremo la medicina, i trasporti, la produzione industriale, la nostra vita è un raccontaballe”.

Qualche esempio: dice che per guidare le automobili viene richiesta una patente e che questo modello potrebbe servire anche per usare le ia, per poi precisare “non so se e quanto sia efficace e applicabile. Però potrebbe essere un modello a cui ispirarsi”. Attribuisce agli algoritmi e alle notifiche un’efficacia manipolatoria: “il grande problema dei sistemi di cui stiamo parlando”, dice, “è che […] senz’altro sono manipolativi e questo è il paradosso: noi potremmo avere fenomeni d’odio senza neanche reale convincimento”. Mette in dubbio la scientificità di vari studi sulle ia dicendo che ne fioriscono di “analoghi a quelli che sono fioriti nel campo del tabacco e delle armi, cioè studi che […] si classificano come scientifici ma hanno alle spalle lobby a vari livelli”. Sostiene che “le intelligenze artificiali […] danno risposte in una maniera unica che potremmo definire oracolare. Quello che la macchina dice è un contenuto al quale credere come valido, in forza di una fiducia che a priori uno mette sulla macchina”.

Paolo Benanti, francescano, docente alla Pontificia università gregoriana, è stato nominato da Giorgia Meloni presidente della commissione sull’intelligenza artificiale per l’informazione. Il 17 ottobre, nell’ audizione al senato per la cosiddetta commissione Segre su “Fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione a odio e violenza”, ha parlato di vari problemi legati alle ia. Ho seguito spesso le sue audizioni e i suoi interventi: con una comunicazione molto efficace, anche fatta di aneddoti personali e esempi per arrivare a tutti, introduce e ripete una serie di concetti che fanno parte delle sue convinzioni sul tema.

Sì, la profilazione serve per provare a venderti più prodotti e i messaggi pubblicitari sono in qualche modo manipolatori, esattamente come la propaganda politica, da sempre, serve a convincerti di qualcosa. Sì, ci sono studi che presentano una commistione di interessi pubblici e privati e alcuni provengono da aziende che hanno tutto l’interesse a magnificare i risultati delle ia, ma il mondo scientifico contiene al suo interno anche gli anticorpi per contrastare gli errori e la propaganda e non propone verità assolute. L’anticorpo principale è il metodo scientifico stesso, per cui non si propongono verità a cui credere ma si segue un processo per produrre una conoscenza affidabile e verificabile ma non necessariamente definitiva. Sì, ci sono rischi legati alle ia. Ma l’idea di una patente è un’idea prima di tutto politica. Sì, con le ia si producono anche contenuti falsi, ma sono le persone a produrli e anche con la scrittura e la parola si producono contenuti falsi. E poi, chi dice che diamo fiducia a priori alle macchine?

Mettendo tutti questi concetti in un unico calderone, il messaggio che passa continua, purtroppo, a essere fuorviante. Il rischio è di aprire la strada – anche se animati da ottime intenzioni – a soluzioni con effetti collaterali anche molto pericolosi. La patente per le ia, casomai venisse in mente a qualcuno di applicarla, non sarà mai per gli Elon Musk. L’ia che racconta bugie e che dunque non va usata da tutti perché produce anche contenuti falsi potrebbe portare a limitazioni dell’accesso all’informazione o favorire forme di controllo sulle informazioni, su chi può produrle o diffonderle.

Ecco perché nei podcast, nelle commissioni, sulle newsletter e, in generale, nel discorso pubblico abbiamo tutti grandi responsabilità.