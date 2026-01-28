La CivAi è un’organizzazione non profit che si occupa di favorire la comprensione delle intelligenze artificiali generative negli Stati Uniti. Lo fa creando delle dimostrazioni software che si possono usare per sperimentare con gli strumenti. Ai has opinions [Le ia hanno opinioni, ndr], per esempio, è un quiz che serve a verificare quali sono le posizioni politiche dei principali modelli di ia a partire da una serie di domande a cui puoi rispondere anche tu. Sono tutte domande molto legate alla cultura statunitense ma, una volta compreso il meccanismo, puoi replicarlo autonomamente usando ambienti di ricerca e studio come la lmarena.

Così scopriamo, per esempio, che soltanto Grok 4.1 (l’ia sviluppata da un’azienda di Elon Musk) avrebbe votato per Trump alle elezioni presidenziali del 2024 mentre Gemini, un modello precedente di Grok e DeepSeek avrebbero votato per Vermin Love Supreme, un artista e attivista statunitense che partecipa a varie azioni di protesta contro il sistema bi-partitico degli Stati Uniti.

L’idea alla base del lavoro di CivAi è molto importante. Se le persone conoscono i pregiudizi dei modelli interagendo personalmente e rendendosi conto delle differenze e del modo in cui rispondono le macchine, avranno un approccio più consapevole alla tecnologia. Più in generale, è utile capire come e perché i large language model hanno quelle che, a noi, sembrano idee politiche.